SON DAKİKA: Yunanistan tarafında gözaltına alınan iki Türk askeri serbest bırakıldı

Yunanistan, iki Türk askerini Meriç sınır bölgesinde gözaltına aldı. Yunan basınında yer alan açıklamada sınıra yakın Feres bölgesi yakınlarında iki Türk askerinin gözaltına alındığı bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada ise gözaltına alınan iki Türk askerinin saat 18.30'da Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

Yunanistan medyasına göre, bugün saat 11.00 sıralarında İpsala Sınır Kapısı’na yakın bir bölgeden yasa dışı olarak Meriç Nehri’nden silahlarıyla karşıya geçen 2 Türk askeri, Yunan sınır devriyeleri tarafından yakalandı.Türk askerlerinin, ifadeleri alınmak üzere Feres kentine götürüldüğü belirtildi. İddiaya göre, iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Türk askerinin iadesine karar verildi.

Yunan yetkililer, 2 Türk askerini akşam saatlerinde Türk yetkililere iade etti.

TSK’DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Yunanistan’ın, sınırı geçen 2 Türk askerini iade etmesiyle ilgili açıklama yapıldı. TSK’nın yazılı açıklamasında, “Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

2 YUNAN ASKERİ 5,5 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Edirne’de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye’ye yasa dışı olarak geçen teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis’in (29), Mart ayında tutuklanmıştı. Yaklaşık 5,5 tutuklu kalan Yunan askerler haklarında verilen tahliye kararının ardından 14 Ağustos günü Yunanistan Başbakanlığı’nın gönderdiği özel uçakla ülkelerine dönmüştü.

DHA