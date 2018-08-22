Trump, avukatı hakkında suskunluğunu bozdu

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi... İtirafçı olarak savcılıkla anlaşmaya giden ve seçim yasasını ihlal ettiğini kabul eden kişisel avukatı Michael Cohen'le ilgili açıklamada bulunan Trump, "Micheal Cohen'i ciddiye almamanızı öneririm" dedi.

Başkanlık koltuğundaki en zor gününü geçiren ABD lideri Donald Trump, suskunluğunu bozarak peş peşe sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı.Trump’ın ilişkiye girdiği iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf eden eski avukatı Michael Cohen’i hedef alan ABD Başkanı, “İyi bir avukat arayan varsa, Michael Cohen’in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm” yazdı.Eski kampanya direktörü Paul Manafort’un sekiz ayrı başlıkta suçlu bulunmasını da değerlendiren Trump, kampanya direktörünün Cohen’den farklı olarak cesurca davrandığını söyledi.

Trump, “Michael Cohen’in suçlu bulunduğu iki başlıkta kampanya finansmanını ihlal eden bir suç yok. Başkan Obama büyük bir kampanya ihlali gerçekleştirdi” dedi.