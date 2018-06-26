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Trump’tan Erdoğan’a tebrik telefonu… Görüşme tarihi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran seçimlerinde ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

android-time 17:39 26 Haziran 2018
Haberler Dünya
Trump’tan Erdoğan’a tebrik telefonu… Görüşme tarihi belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran seçimlerinde ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik eden liderler arasına katıldı. Trump, Erdoğan’ı bizzat arayarak, seçim sonuçları nedeniyle kutladı.

Erdoğan ile Trump, başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı vurguladı.

Görüşmede Menbiç’te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemine de değildi.

Öte yandan iki liderin 11-12 Temmuz’da düzenlenecek NATO zirvesinde bir araya gelecekleri belirtildi.

Son güncelleme: android-time 18:0226.06.2018
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