‘Yenge’ sözünü tuttu… Cerny’den İstanbul’da paylaşım

ABD'li model ve sosyal medya fenomenlerinden Amanda Cerny, Türkiye'ye geldi. Cerny, Türk bayrağıyla verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kendisini Yozgatlı olarak tanıtan ‘Cafer Lalek’ rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla diyalogları sonrası Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Yenge’ olarak anılmaya başlanan ABD’li manken Amanda Cerny, İstanbul’a geldi.

Türk takipçilerine aylar önce Türkiye’ye gelme sözü veren Cerny, sosyal medya hesabında, çıktığı vapur gezisinden bir fotoğraf paylaştı.



Ünlü model, arkasında Türk bayrağının görüldüğü fotoğrafa “The YENGE is home” (Yenge eve döndü) notunu yazdı.

Cerny’nin Instagram’da 22.8 milyon takipçisi bulunuyor.