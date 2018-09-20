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‘Yenge’ sözünü tuttu… Cerny’den İstanbul’da paylaşım

ABD'li model ve sosyal medya fenomenlerinden Amanda Cerny, Türkiye'ye geldi. Cerny, Türk bayrağıyla verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.

android-time 12:18 20 Eylül 2018
Haberler Dünya
‘Yenge’ sözünü tuttu… Cerny’den İstanbul’da paylaşım
ABD'li model ve sosyal medya fenomenlerinden Amanda Cerny, Türkiye'ye geldi. Cerny, Türk bayrağıyla verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kendisini Yozgatlı olarak tanıtan ‘Cafer Lalek’ rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla diyalogları sonrası Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Yenge’ olarak anılmaya başlanan ABD’li manken  Amanda Cerny, İstanbul’a geldi.

Türk takipçilerine aylar önce Türkiye’ye gelme sözü veren Cerny, sosyal medya hesabında, çıktığı vapur gezisinden bir fotoğraf paylaştı.


Bu gönderiyi Instagram’da gör

The YENGE is home ❤️❤️❤️

Amanda Cerny (@amandacerny)’in paylaştığı bir gönderi ()


Ünlü model, arkasında Türk bayrağının görüldüğü fotoğrafa “The YENGE is home” (Yenge eve döndü) notunu yazdı.

Cerny’nin Instagram’da 22.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Son güncelleme: android-time 12:3320.09.2018
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