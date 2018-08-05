Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınavı dün saat 14.00’te yapıldı. Öğrenciler merakla ehliyet sınav sonuçlarını ve ehliyet sınavı sorularını-cevaplarını merak ediyor. Peki ne zaman açıklanacak? Diğer ehliyet sınavları ne zaman düzenlenecek? İşte ehliyet sınavına ilişkin son gelişmeler…
EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ehliyet sınav sorularının ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değ”erlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor. Dün gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Soru ve cevaplar aşağıdaki linkte yayınlanacak…
EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI BU LİNKTE
GELECEK EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?
2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.