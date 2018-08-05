Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda 5 kez düzenlenen ehliyet sınavlarından biri dün yapıldı. Öğrenciler ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır sorusunun cevabını internetten araştırıyor. Ehliyet sınavında başarılı olan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Ehliyet sınavı soru ve cevapları MEB tarafından yayınlanıyor. Ehliyet sınavı sonuçlarına dair detaylar...