YKS’ye geç başvuru yapacaklar dikkat! YKS ne zaman yapılacak?

Yaklaşık 2 milyon öğrenci YKS'ye girecek. Sınav hazırlıklarına devam eden öğrencilerden, Yükeköğretim Kurumları Sınavı başvurularını kaçıranlar geç başvuru tarihini bekliyor. YKS geç başvuruları sadece bir gün sürecek. YKS geç başvuruları 4 Nisan'da yapılacak? Peki ücreti ne kadar?

Değişen sınav sistemi ile üniversite adaylarının heyecanı dorukta. YKS ilk defa uygulanacak ve adaylar merak içinde. YGS ve LYS sınavlarının yerine gelen ve ilk defa yapılacak YKS’de başvuru süreci kısa bir süre önce son buldu. Fakat kaçıran adaylar YKS'ye geç başvuruda bulanabilecek. Peki YKS geç başvuru tarihi ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı detayları…

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75'er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER'de yer alan ‘ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75'er TL olacak.



YKS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

YKS'ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS'ye başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.



Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2018-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı

yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM

Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını

bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru

merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından

reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

Detaylı bilgiye ÖSYM YKS kılavuzundan ulaşabilirsiniz.