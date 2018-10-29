3. havalimanı’nın adı belli oldu: İstanbul Havalimanı!

Sosyal medyada dolaşın tabela fotoğrafları Üçüncü Havalimanı'nın isminin İstanbul Havalimanı olduğunu ortaya koyuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddiayı doğruladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika yaptığı açıklama ile yeni havalimanının isminin ‘İstanbul Havalimanı’ olduğunu söyledi. Yollarda yer alan tabelalarda ise İstanbul Yeni Havalimanı yazıyor. Öte yandan Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın hizmete devam edeceğini açıkladı. Fakat sosyal medyada dün akşamdan beri dolaşan bir tabela fotoğrafı dikkat çekiyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın girişinde İstanbul Havalimanı ibaresi yer alıyor. Havalimanı’nın inşaatını yapan İGA yetkilileri yeni havalimanının ismine ilişkin sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtsız bıraktı. İLGİLİ HABER Bugün açılıyor! 7 maddede İstanbul Yeni Havalimanı

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