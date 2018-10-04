4 şirket daha konkordato ilan etti

Hemen hemen her gün konkordato ilan eden firma haberlerini duyuyoruz. 4 Ekim sabahı güne 4 konkordato haberiyle uyandık. Bugün İstanbul, Ankara ve Gebze'den 4 konkordato haberi geldi. Şirketler ve şahıslar borçlarını zamanında ödeyemediği durumlarda borçlara süre istemek konkordatoyu kullanıyor.

Maalesef bu sabah da Türkiye’nin dört yerinden konkordato ilanı haberi geldi. İstanbullu ayakkabı malzemeleri üreten kimya firması Haff Kimya, Ankara’da bilinen Aldan Hastanesi, Gebzeli Teksan Makina ve yine sondaj makinası üretimi yapan Ankaralı Delta Makina konkordato ilan etti.

HAFF Kimya kimdir?

Ayakkabı ve deri bakım ürünleri ile ayakkabı finisaj kimyasalları üretimi gerçekleştiriyor.

Aldan Sağlık Hizmetleri kimdir?

Minasera Aldan Hastanesi Ankara’da yer alıyor. 2016 yılı başında hizmete girmiş ve 22.800 metrekare kapalı alanda kurulu.

Delta Makina kimdir?

1986 yılında Spektra Jeotek tarafından sondaj makinası ve ekipmanları üretimi yapan bir şirket olarak kuruldu.

Teksan Makina kimdir?

Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının üretimi yapıyor.