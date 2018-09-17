98 yıllık Resmi Gazete kapandı

Kağıt fiyatlarının el yaktığı bu dönemde devlet 1920 yılından bu yana çıkan Resmi Gazete'yi kapatma kararı aldı. Resmi gazete bundan böyle sadece dijital ortamda çıkacak.

Tam 98 yıldır basılan Resmi Gazete, ‘kağıda' veda etti. Artık sadece dijital olarak hazırlanacak. Resmi Gazete'nin hazırlanıp, basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi de geçen ay KHK ile kapatılmıştı. Personel diğer kamu kurumlarına gönderildi.

YÜZYILLIK TARİH

7 Ekim 1920'de kurulan ve ilk sayısını da 7 Şubat 1921 yılında çıkaran Resmi Gazete, yüzyıllık serüvenin ardından kağıt bölümünü kapattı. 14 Eylül 2018 Cuma günü 130 personele ‘son iş günü' tebliği yapıldı. Bazıları işçi statüsünde olan personel, bu hafta yeni kurumlarına dağıtıldı.

HURDAYA GİTMESİN

Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi'nde çok önemli matbaa üniteleri yer alıyor. Bir çalışan, SÖZCÜ'ye “Dünyada sadece üç ülkede (Türkiye-Fransa ve Suudi Arabistan) bulunan tek renk baskı yapan web ofset makinemiz var. Saatte 60 bin baskı kapasitesi olan. Bir üniversiteye alması için teklif iletildi, ilgilenmediler. Hurdaya gitmesine üzülüyorum…” dedi.

SON DÖNEMDE AZALDI

Son dönemde kağıt baskısı düşen Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan kararname, yönetmelik, yasa ve genelge gibi kararlar yayınlanıyordu. Gazete, 8 bin civarında basılıyordu. Bu sayı son aylarda 2 binlere kadar düştü.

SANAL ULAŞIM ZORLUĞU

Resmi Gazete artık sadece dijital olarak hazırlanacak. Bu durum bazı sorunların yaşanabileceği endişesine neden oldu. Siber saldırı veya arşive ulaşmada sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.