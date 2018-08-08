Alman EWE Türkiye’den çıkıyor yerine Azeri SOCAR geliyor

Oldenburg merkezli enerji şirketi EWE’nin, şehiriçi doğalgaz dağıtımı yapan Bursagaz ve Kayserigaz'daki hisselerini satmak üzere potansiyel alıcılarla yaptığı görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı. Alman devine, Azeri devi SOCAR da talip oldu.

Alman enerji devi EWE A.G. çatısı altında konumlanan EWE Turkey Holding, 2007 yılında girdiği Türkiye enerji pazarından çıkmaya hazırlanıyor.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere beş iştiraki bulunan şirket, Türkiye'deki varlıklarını satmak üzere yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri hemen hemen tamamladı.

Alman devine, Azeri devi SOCAR da talip oldu. SOCAR'ın en yakın rakibi son dönemde enerji alanında da yatırımları olan Kolin. Enerji kulislerinde, bu varlıklar için konuşulan tutar, 200-250 milyon dolar.

SOCAR'ın talip olduğu EWE Enerji yıllık 2-2.5 milyar metreküplük doğalgaz tedarik hacmi ile Türkiye'nin en büyük özel toptan satış portföyünü yönetiyor. SOCAR'ın, piyasaya göre daha uygun fiyatlı bu gazın önemli bir bölümünü, STAR Rafineri'de kullanmayı planladığı belirtildi.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP'ın da büyük hissedarı olan SOCAR'ın, Türkiye'de enerji sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımı bulunuyor. SOCAR'ın İzmir'de inşaatı süren STAR Rafinerisi eylül ayında hizmete girecek.

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 80 oranında hisseye sahip. Çalık Enerji'nin, Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.