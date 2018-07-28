Amazon Apple’ı geçemedi

Güçlü bilanço verisiyle Apple'ı dünyanın en değerli şirketi tahtından etmek isteyen Amazon bunu başaramadı. Amazon hisseleri dün yükselse de Apple'ı geçemedi.

Amazon’un ikinci çeyrek kârının 2.5 milyar dolar olarak açıklanmasının ardından gözler Nasdaq’a çevrilmişti. Amazon’un dün Apple’ı geçerek piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi olması bekleniyordu fakat öyle olmadı. Apple hisseleri dün günü 190.98 dolardan yüzde 1.66 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri 938.6 milyar dolar oldu. Amazon hisseleri ise dün günü yüzde 0.51 yükselişle 1817.27 dolardan tamamladı. Şirketin piyasa değeri 886.3 milyar doları aştı. Apple dünyanın en değerli şirketi unvanını korumaya devam ediyor. İLGİLİ HABER Amazon Apple'ı geçebilir