Anadolubank’ın reklam kampanyası yayına başladı

21 yıldır kurumsal, KOBİ, işletme, ticari, bireysel ve tarım bankacılığı alanlarında hizmet veren Anadolubank, reklam filminde usta oyuncu Çetin Tekindor ile çalıştı.

Ulusal TV kanalları, basın, radyo ve dijital platformlarda yayınlanan kampanyada, her insanın ve işletmenin ilerlemek için inandığı değerlere vurgu yapılıyor ve bu değerlerin onlar için ne anlama geldiği soruluyor. Çetin Tekindor'un ‘bu anlamlar sizin için ne demekse, bizim için de o demek' mesajıyla Anadolubank'ın müşterilerine olan özenli bakış açısının ve müşteri odaklılığının altı çiziliyor. Reklamda “Bu toprakların bankası' sloganıyla da yerli ve milli banka olması vurgulanıyor.