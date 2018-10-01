Son dakika… Ankara’da ekmeğe yüzde 25 zam!

Bugün Ankara'da ekmek fiyatları yüzde 25 arttı. Bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan 1.25 TL'ye yükseldi.

Ankara Fırıncılar Odası’ndan alınan bilgiye göre Ankara’da ekmek fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yapıldı. Buna göre Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 TL’ye yükseldi.

Daha önce İstanbul’da da ekmeğe zam gelmişti. Ticaret Bakanlığı İstanbul’da ekmeğe yapılan zam haberlerinin ardından bir açıklama yapma gereği duymuş, ve ekmek fiyatındaki artışların bakanlığın onayı olmadan yapılamayacağını belirtmişti.

İLGİLİ HABER TESK Genel Başkanı Palandöken: “Enerjideki zamlar rutine bağlandı”

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama “Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denilmişti. Bugün Ankara’da ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı.

UN İHRACATINA SINIRLAMA GELMİŞTİ

Eylül ayı başında 50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL’den 95 TL’ye çıkmış, yüzde 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı’ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirmişti. Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye’nin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.