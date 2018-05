Ata Teknik, kendi markasını pazara sundu

Yurtdışında imal ettirdiği CNC kesici takım ürünlerini “Heikenei” markasıyla pazara sunmaya başlayan Ata Teknik, otomotiv, havacılık ve savunma sanayiindeki pazar payını artırmayı hedefliyor. Yerli üretim için de çalışmalara başladıklarını söyleyen Ata Teknik Satış ve Pazarlama Müdürü Eren Akel, “Yurt dışındaki üretim sürecinde edindiğimiz know-how’ı yerli üreticilerle paylaşmaya hazırız” dedi.

Her geçen gün büyüyen pazarda rekabet şartlarının da daha önce hiç olmadığı kadar zorlaştığını söyleyen Ata Teknik Hırdavat Satış ve Pazarlama Müdürü Eren Akel, kızışan rekabet ortamının; fiyatlarla birlikte kaliteyi de aşağı çekme riski taşıdığını dile getirdi. Bu durumun önüne geçebilmek için inovatif bir yaklaşım sergilemenin şart olduğuna dikkat çeken Akel, “Heikenei markasının çıkış noktası da buna dayanıyor. Bizim sektörümüzde kullanılan ürünlerin büyük bölümü, yeterli teknolojik altyapısı olmadığı için Türkiye'de üretilemiyor. Bu yüzden de firmalar bu ürünleri ithal etmek zorunda kalıyor. Bunu yaparken de, mümkün olduğunca daha düşük fiyatlı ürünleri seçmeye gayret gösteriyorlar. Biz Ata Teknik olarak, yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz sayesinde hangi ürün gruplarının nerelerde üretildiğini öğrendik ve bu tecrübeyi üretime dökmeye ilk olarak Almanya'da daha önce birlikte çalıştığımız bir firmayla anlaştık ve Heikenei markasıyla kendi ürünlerimizi ürettirmeye başladık. İkinci adımımız ise üretim ağımızı genişletmek oldu. Çünkü her ülke, farklı ürün gruplarında fiyat/performans olarak uzman ve biz de üretim politikamızı ülkelerin uzmanlığına göre belirledik. An itibariyle Almanya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Tayvan ve Kore'de Heikenei markasıyla üretim yaptırıyoruz” açıklamasında bulundu.

“ÖNCELİĞİMİZ KALİTE VE FİYAT PERFORMANSI”

Heikenei markasıyla pazarda rekabet avantajı yakaladıklarını belirten Eren Akel, “Heikenei markasını oluştururken önem verdiğimiz tek bir konu vardı: Fiyat ve kalite performansı. Türkiye ve Almanya'da kullanılan ürünleri karşılaştırdığımızda karşımıza belirgin bir kalite farkı çıkıyor. Ülkemizdeki firmalar, maliyet konusuna öncelik verdikleri için genellikle orta kalitedeki ürünler tercih ediliyor. Biz de bu eğilimden hareketle, Türkiye için en iyi, en kaliteli ürünü, en makul fiyat etiketleriyle üretmeye karar verdik. Kâr marjımızı en düşük seviyede tutarak yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefledik. Zaman içinde bu politikamızın doğru olduğunu gördük. Heikenei markalı ürünler piyasada beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Ürünlerimizi İran ve Rusya'ya ihraç etmeye başladık ve Heikenei markası bu ülkelerde tanınan bir marka olmaya başladı. Marka bilinirliğini artırmak bizin için önemli bir konu. İhracat yaptığımız ülkelerden bayilik talepleri almaya başladık. Kısa vadede hedefimiz, markamızın bayilik sistemini hem yurt içinde hem de yurt dışında oturtmak ve ardından ihracat çalışmalarına ağırlık vermek” diye konuştu.

HEDEF, OTOMOTİV, HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİİ

Türkiye'de son yıllarda havacılık, otomotiv ve savunma sanayii alanındaki yatırımların yükselişe geçtiğini hatırlatan Eren Akel, bu alanlarda faaliyet gösteren en büyük firmalara ürün tedarik ettiklerinin altını çizdi. Bu sektörlerdeki paylarını yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Akel, “Bu firmalara ürün verebilmek kolay bir iş değil çünkü öncelikle teknik bilginizin çok iyi olması gerekiyor. Ürünlerinizin arkasında durmanız ve verdiğiniz ürünlerin kalitesinin de istikrarlı olması gerekiyor. Biz, hâlihazırda bunu başarabilen bir firmayız. Heikenei markasıyla da birlikte bu alandaki iddiamızı bir üst seviyeye taşıyacağız. Çünkü biz, sadece ürün satıp yoluna devam eden bir firma değiliz. Teknik bilgimizle müşterilerimize çözüm ortaklığı öneriyoruz. Satışı herkes yapabilir ama biz mühendislik hizmeti sunduğumuz için müşterimizin ihtiyaçlarını iyi anlıyor ve çözüm üretiyoruz. Bu yüzden de birlikte çalışmaya başladığımız müşterilerimiz bizden kolay kolay kopamıyor” ifadelerini kullandı.

“YERLİ ÜRETİM İÇİN KNOW-HOW'IMIZI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Yurt dışında üretilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Akel, “Ata Teknik olarak elimizden geldiğince yerli imalatçıları da desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye'de üretilebilecek ürünleri yurt dışında ürettirip ithal etmek yerine, sahip olduğumuz teknik bilgiyi yerli imalatçılarla paylaşarak aynı ürünlerin, aynı kalitede Türkiye'de üretilmesini istiyoruz. Know-how'ımızı tüm üreticilerle paylaşmaya hazırız. Bu konuyla ilgili girişimlerimize başladık. Alanında önde gelen üretici firmalara teknik bilgimizi ve tecrübelerimizi aktardık ve güzel çalışmalara imza attık. Know-how, yerli üretim için büyük önem taşıyor. Örneğin, görüştüğümüz bazı firmalar yeterli makine parkına sahip olmalarına rağmen know-how eksikliği nedeniyle bazı ürünlerin üretimini gerçekleştiremiyordu. Biz, sektördeki bu eksikliği elimizden geldiğince gidermek istiyoruz. Fakat ne yazık ki ülkemizde firmalar uzun vadeli planlar yapmaktan kaçınıyor. Bu da ürünlerde uzun vadede kalite ve fiyat istikrarsızlığına yol açıyor. Bunun sebeplerinin başında ise ülkemizde hammadde üretilmemesi geliyor. Hammadde üretimi olduğu takdirde bu ürünleri aynı kalitede üretip ihraç edebileceğimize inanıyorum” dedi.