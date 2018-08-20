Bayram Mahmutpaşa’ya can suyu oldu

Dövizdeki hareketlilik dolayısıyla işleri durma noktasına gelen esnaf bayram alışverişi ile nefes aldı. Tatile çıkamayan vatandaşlar alışveriş için yine Mahmutpaşa’ya gitti.

Haber/Aydın Demir

Bu bayram da dar gelirlilerin alış veriş adresi yine Mahmutpaşa Çarşısı oldu. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle işleri durma noktasına gelen Mahmutpaşa esnafı, Kurban Bayramı öncesi İstanbulluların alışverişe çıkması ile nefes aldı. Dar gelirli vatandaşlar Mahmutpaşa'nın yanı sıra bazı semtlerde kurulan sosyete pazarından da alışveriş yaparak bayrama hazırlandı.

25 LİRAYA PANTOLON

İstanbullular tatil yerlerine akın ederken, ekonomik durumları tatile çıkmaya elverişli olmayıp, bayramı İstanbul'da geçirecek vatandaşlar da alışverişlerini bütçelerine uygun yerlerde yaptı. Dar gelirli vatandaşların ucuz alışverişinin adresi bu yıl yine Eminönü ve Mahmutpaşa oldu. Çoluk çocuk bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, AVM ve lüks mağazalarda 80-90 TL arasında satılan pantolonu Mahmutpaşa'da 25 TL'den alma imkanı buldu. Mahmutpaşa'da erkek gömlekleri 15 ile 25 TL arasından alıcı buldu.

Ailesi ile Mahmutpaşa'ya alışverişe gelen Bestami Ekici adlı vatandaş, AVM'lerde fiyatların çok pahalı olduğunu, asgari ücretle geçinmek zorunda olduğundan her şeyin hesabını yaptığını belirterek, “Mahmutpaşa ve sosyete pazarında bütçemize uygun ürünler bulabiliyoruz. Eşim ve 3 çocuğum için yaptığımız alışveriş 250 TL tuttu. Bir dahaki bayrama kadar bu elbiselerle idare etmeye çalışacağız” dedi.

Emekli maaşı ile geçinmek zorunda olduğunu kaydeden Zeki Erdil ise “Torunlarım için bayramlık almaya geldim. Mağazaların önünden vitrine bakarak geçebiliyoruz, emekliler için lüks mağazalardan alışveriş yapmak hayal” diye konuştu.

İzdiham oluştu

Bayram alışverişi için Mısır Çarşısı ile Eminönü Halk Pazarı'na giden vatandaşlar, alışveriş için ise Mahmutpaşa'yı tercih etti. İşleri durma noktasına gelen Mahmutpaşa esnafı bayram alışverişi nedeniyle nefes alırken, vatandaşlar ise ucuza bayramlıklarını almanın sevincini yaşadı.

Kahve kuyruğuna girdiler

Tarihi Kurukahveci Mehmed Efendi'nin önünde kahve almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, 100 gramlık kahve 5 TL'den vatandaşa ulaştı. Dökme şekerin kilosu 9 TL'den başlayıp 19 TL'ye kadar satışa sunulurken, lokumun kilosu 8 ile 20 TL arasında değişen fiyatlardan vitrinlerde yerini aldı. Mısır Çarşısı'nda misafirlere ikram edilecek 400 gramlık kolonya 15 TL'den satılırken, dökme çikolatanın kilosu 15 TL'den etiketlendi.