Benzinde 15 kuruş indirim yapılacak

Açıklama (EPGİS) Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” ifadelerini kullanıldı.
Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, Fuel Oil'de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil'de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu.