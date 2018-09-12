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Benzinde 15 kuruş indirim yapılacak

Benzinde 15 kuruş indirime gidildi. Ancak gerçekleşen bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

android-time 18:06 12 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Benzinde 15 kuruş indirim yapılacak
Benzinde 15 kuruş indirime gidildi. Ancak gerçekleşen bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Açıklama (EPGİS) Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” ifadelerini kullanıldı.

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Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, Fuel Oil'de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil'de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu.

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Son güncelleme: android-time 18:1312.09.2018
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