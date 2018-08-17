Bir devin zor günleri/2: Bir köy, 200 otomobil satıldı

Türkiye'nin köklü firmalarından Keskinoğlu'nu incelediğimiz dosyamızın bu bölümünde sözü şirketin patronları Mehmet ve Fevzi Keskinoğlu kardeşlere bırakıyoruz. Kardeşler, şirketi eski günlerine döndürmek için kendilerine ait Ravika Köyü'nü ve 200 klasik otomobilini satmış.

55 yıldır Akhisar’da faaliyet gösteren gıda devinin zor günler yaşadığını dünkü haberimizde sizlere aktarmıştık. Bugün ise Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Keskinoğlu ve Fevzi Keskinoğlu ile konuştuklarımızı sizlere aktaracağız. İlk olarak Keskinoğlu kardeşlerden şirketin güncel durumu hakkında bilgiler aldık. Şu an üretimin yapıldığını ancak ciddi azalma olduğunu söyleyen Keskinoğlu kardeşler bu durum karşısında bazı önlemler almaya çalıştıklarını söylüyor. Bu önlemlerin arasında ilk olarak tüm mal varlıklarının satışı yer alıyor.

ÜRETİM YARI YARIYA AZALDI

Akhisar’ı ziyaretimizin ikinci gününde ilk olarak Keskinoğlu’nun üretim tesisini sonra kümeslerini daha sonrada yumurta üretim tesisini gezdik. Gezdiğimiz yerlerin hepsinde üretim var ancak oldukça az… Öyle ki eskiden günlük kesim 200-220 bin arasındayken bu rakam 75 bine düşmüş durumda. Yumurtada da aynı durum söz konusu… Eskiden 4 milyon yumurta üretilirken şimdi bu rakam 2 milyona düşmüş… Bu fotoğraf karşısında sorduğumuz ilk soru yarım asırlık bir devin nasıl bu duruma geldiği oldu. Keskinoğlu kardeşler bu soru karşısında , “Sektör son 5- 6 yıldır zor dönemlerden geçiyor. Yem hammadde fiyatı yüzde 48,5 oranında arttı. Ancak tavuk fiyatları artmadı. Bunların hepsi etken. Aile içi nedenlerle yaşanılan sıkıntıların hiçbir alakası yok.” ifadelerini kullandı.

FABRİKALARIN BELLİ BİR KISMI KAPALI

Şu an tüm fabrikaların tam kapasite çalışmadığını söyleyen Keskinoğlu kardeşler, “Yem fabrikası full kapasite çalışmıyor. Belli bir kısmı kapalı. Toplam irili ufaklı kümesleri de sayarsak. Akisar’da 277 adet tesis bize ait. Bazılarında üretim yapılmıyor. Biz günlük 220 bin adet hayvan kesiyorduk. Şimdi 75 bin adet hayvan kesiyoruz. Yumurtada 4 milyon üretim vardı. Şimdi 2 milyona düştü.” dedi.

30 KASIM’DA TAZMİNATLAR VERİLECEK

İşçilerin çıkarılmaları konusuna da değinen Mehmet Keskinoğlu, “Türkiye’deki tam entegre tesis biziz. İşçiler her birimden ayrı ayrı çıkarıldı. Çalışanların büyük bir kısmını kesimhaneden çıkardık. 30 Kasım’da tazminatları verilecek. Şu an üretimimiz var yarı yarıya azalmış durumda.” dedi.

3 KOMİSER ATANDI

Firmaya 3 komiserin de atandığını da belirten Mehmet Keskinoğlu, “Bize 3 tane komiser atandı. Komiser ödeme dengesini hayati konuları değerlendiriyor. Tavukçuluk sektöründe en şeffaf olan biziz. Alacaklarımızın en büyük bölümünü de Yapı Kredi oluşturuyor. Keskinoğlu firması hızlı karar alabilen ve manevra kabiliyeti yüksek bir firma… ” ifadelerini kullandı.

RAVİKA KÖYÜ VE 200 ARAÇ SATILDI

Ayrıca şirketi var olan durumdan kurtarmak adına bir çok mal varlığının satışa çıkarıldığını söyleyen Keskinoğlu kardeşler, ” Şirkete kaynak yaratabilmek için birçok şey satıldı. Ravika köyünü (İsmail Keskinoğlu’nun köyü) orada ailemizin yaşadığı evler vardı. Bizim 200 araçlık bir müzemiz vardı o da satıldı. Şu an 2 milyon metrekare bize ait arazi var. Viyol fabrikası var. Bunların hepsi satışa çıktı. Ancak satılamadı. Nedeni ise gelen teklif ederin altında olması” dedi.

TESİS ÖNÜNDE TOPLANMALAR OLDU

İşçilerin eylem yapma konularına da değinen Fevzi Keskinoğlu, “İşçiler zaman zaman üretim tesisinin önünde toplandılar. Her şeyi zamanında istiyoruz dedikleri zamanlar oldu. Bu şirket parası olduğu halde ödememezlik yapmıyor.” dedi.

Şirket Kurucusu Merhum İsmail Keskinoğlu'nun anısını yaşatmak adına Manisa Akhisar'da, aslına uygun olarak inşa edilen Ravika Köyü’nü görüntüleri…