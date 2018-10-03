3 şirket daha bugün konkordato ilan etti! | Son dakika haberleri

Konkordato, ilan eden firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Samsunlu iki ilaç firması ve Mersinli mobilya parçaları üreten bir şirket konkordato ilan etti. Şirketler, borçlarını zamanında ödeyemediği durumlarda borçlara süre istemek konkordatoyu kullanıyor.

Maalesef bu sabah Anadolu'nun üç yerinden konkordato ilanı haberi geldi. Samsunlu ilaç şirketi Onfarma, yine Samsunlu ilaççı İmaretçioğlu ve Mersinli mobilya malzemeleri üreten fason pres firması Işın konkordato ilan etti.

Onfarma kimdir?

2010 yılında kurulmuş olan Onfarma, değişik tedavi gruplarında jenerik küçük hacimli parenteral preparatlar üretmekte. Müşterilerimiz arasında ilaç depoları, eczaneler, klinikler ve hastaneler bulunmakta.

İmaretçioğlu kimdir?

İmaretçioğlu LTD, cam ampuller içerisinde küçük hacimli parenteral solüsyonların (1 mL – 15 mL) dolumunda uzmanlaşmış fason üretim yapan bir firma. 2007 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay almış.

Işın Pres kimdir?

Tarihi 1950 yılına kadar dayanan Işın Pres, yıllar içerisinde ürün skalasını geliştirdi. Mobilya malzemeleri alanında ün yaptı. Firmanın 100 çalışanı bulunuyor. Firma ulusal ve uluslararası piyasada iç kapı üretimi ile tanınıyor.