Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çetinkaya: Enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Çetinkaya sunumunda, "Para politikası kararları fiyat istikrarı amacıyla şekillenmeye devam edecek, enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek" ifadelerini kullandı.

android-time 16:51 10 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Çetinkaya: Enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Çetinkaya sunumunda, "Para politikası kararları fiyat istikrarı amacıyla şekillenmeye devam edecek, enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda verilen ana mesajlar şöyle:

*Yakın dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmekte.

*Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmakta.

*Son dönemdeki gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edilmekte.

*Para politikası kararları fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecek.

*Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek.

*Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmekte.

REUTERS

İLGİLİ HABERDolar ne kadar oldu? (10.04.2018 dolar ve euro fiyatları)Dolar ne kadar oldu? (10.04.2018 dolar ve euro fiyatları)

 

Son güncelleme: android-time 16:5210.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar