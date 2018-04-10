Çetinkaya: Enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda verilen ana mesajlar şöyle:
*Yakın dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmekte.
*Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmakta.
*Son dönemdeki gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edilmekte.
*Para politikası kararları fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecek.
*Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek.
*Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmekte.
REUTERS