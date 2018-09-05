Çin’in en büyük havayolu Türkiye’ye direkt uçacak

Çin'den Türkiye'ye direkt uçuşlar başlıyor. Çin'in en büyük havayolu firması China Southern'in Türkiye'ye dönme kararı almasının ardından turist sayısında artış bekleniyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Çin’in en büyük havayolu şirketi China Southern’in Türkiye’ye dönme kararının ardından, aralarında Hainan Airlines’ın da bulunduğu diğer Çinli havayolu şirketlerinin de Türkiye’ye sefer başlatma hazırlığında olduğunu; bu durumun Çinli turist sayısında kayda değer bir artışı beraberinde getireceğini söyledi.

DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının mevcut durumda Türkiye’ye doğrudan seferleri bulunmazken; TÜROB girişimiyle İstanbul Valiliği, THY ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği işbirliğiyle, Çinli havayollarının yeniden Türkiye’ye seferlere başlaması için çalışmalar başlatılmıştı.

TÜROB’dan yapılan açıklamada, Çinli havayollarının yeniden Türkiye’ye sefer düzenlenmesi yönündeki girişimlerin ilk somut sonucunu verdiğini belirten Bayındır, “China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en kârlı hat olmasına karşın durdurmuştu. Son temaslarımızda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerimizi kabul etmişlerdi ve bu kararı açıkladılar” dedi ve ekledi:

SİYASİ ATMOSFER OLUMLU, İLİŞKİLER İYİ

“İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018’in Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin’in tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu.”

Açıklamada yer alan bilgiye göre, mevcut durumda iki ülke arasında THY’nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının Türkiye’ye doğrudan seferleri bulunmuyor.

İLK SEFER 20 ARALIK’TA

China Southern Türkiye seferlerini 2016 yılında durdurmuştu. Yeniden Türkiye’ye uçuş kararı alan China Southern’in ilk seferi 20 Aralık’ta yapacağı ve şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken; haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtiliyor.

TÜROB’dan yapılan açıklamada, Türkiye’ye dönme kararını resmen açıklayan China Southern’in ardından Çinli Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığı belirtilerek, “Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasındaki Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor” denildi.

2017 yılında 247,000 Çinli Türkiye'yi ziyaret ederken; bu yıl ilk 7 ayda ise Çinli ziyaretçi sayısı yüzde 89 artışla 225,00 oldu.

REUTERS