Daron Acemoğlu ekonominin patronu mu olacak?

MIT'de profesör olarak görev yapan Türkiye doğumlu iktisatçı Daron Acemoğlu'nun Türkiye'de ekonominin başına geçeceği siyasi kulislerde konuşuluyor. Bazı köşe yazarları da dillendiriyor. Dünyaca ünlü profesörün CV'si bile 19 sayfa tutuyor.

Daron Acemoğlu 3 Eylül 1967 yılında İstanbul'da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak Kadıköy'de doğdu. Aramyan Uncuyan ilkokulunda eğitim hayatına başladı. Ardından 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında New York Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi.

DEVLET BAKANI ÖZDAĞLAR’IN KIZI İLE EVLİ

London School of Economics'te yüksek lisansını yaptı. “Makroekonominin mikro kuruluşları üzerine” doktora tezini yazdı. Acemoğlu kendisi gibi MIT'de görev yapan eski devlet bakanı İsmail Özdağlar'ın kızı Asuman Özdağlar ile evli. Çiftin Arda ve Aras isimli iki çocuğu var.

Acemoğlu 1993 yılında MIT'de asistan ekonomi profesörü olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılında kazandığı 841 bin dolarlık yıllık maaş ile MIT'nin en fazla kazanan hocalarından biri oldu. Acemoğlu ABD Bilim Akademisi, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu, Kanada Gelişmiş Araştırmalar Enstitüsü gibi kurulların üyesi.

Nobel ödülüne en yakın Türkiye doğumlu isim olarak anılan Acemoğlu'nun 2012 yılında çıkardığı Why Nations Fail (Uluslar neden başarısız olur?) isimli kitabı ününe dünya çapınca ün kattı.

Acemoğlu'nun MIT'nin internet sitesinde yayımlanan CV'si tam 19 sayfa!