Dev otopark satışa çıkarıldı

İstanbul’un göbeğinde, Çağlayan Adliyesi'nin yanında bulunan çok katlı otoparkın işletme hakkı satılığa çıkarıldı. Toplam 50 bin metrekare olan 5 katlı otoparkta ofis ve toplantı odaları da bulunuyor. Otoparkın günlük araç giriş çıkış kapasitesi ise 3 bin.
2011 yılında Dünya Göz Hastanesi’nin sahibi Eray Kapıcıoğlu intifa hakkı karşılığı zemin altı otopark yapımı ve 30 yıl işletme hakkı ihalesini İBB’den almıştı.
Kapıcıoğlu İnşaat, otoparkı inşa etti ve yıllığı 1 milyon 250 bin TL+KDV’den 30 yıllığına işletme hakkını aldı.
Park Çağlayan projesi, Merkezi Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilmişti.
Merkezi Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. Dünyagöz Grubu iştiraki.
Otoparkın fiyat listesine göre 0-1 saat arası otopark ücreti 20 TL iken 1-2 saat arası otopark ücreti 25 TL.
2-4 arası otopark ücreti için 30 TL istenen otoparkta, 4-6 saat arası otopark ücreti ise 40 TL.
Aracınızı 6-12 saat arasında bırakırsanız 50 TL, 12-24 saat arasında bırakırsanız ise 60 TL ödemeniz gerekiyor.
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