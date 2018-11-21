Son dakika: Üçüncü havalimanında çalışan şirket konkordato ilan etti

Üçüncü havalimanı, Rixos, Swissotel ve Four Seasons otelleri gibi yapıların inşaatlarında görev alan DSG inşaat konkordato ilan etti. Şirket İstanbul Havalimanı'nda yer teslimi uzadığı için konkordato ilan ettiğini belirtiyor.

DSG İnşaat üçüncü havalimanının bir bölüm kaba inşaatını, ince inşaatını ve asma tavan işlerini yapıyordu.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12 Kasım 2018 tarihli kararına göre DSG İnşaat konkordato başvurusunda bulundu. DSG İnşaat’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Dekorasyon ve duvar – zemin kaplamaları sektöründe faaliyet gösteren DSG inşaat birçok bilinen marka ile işbirliği yaptı. DSG inşaat ofis, otel, rezidans gibi büyük projelerin alt yüklenicisi olarak görev alıyordu.

‘8 AYLIK YER 30 AY SÜRDÜ’

DSG İnşaat Genel Müdürü Cem Itırak sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada 2014 yılının sonlarına doğru Türkiye pazarına döndüklerini ifade ederken üçüncü havalimanındaki inşaat işinin 8 ayda bitmesi gerektiğini fakat İGA’nın yer tesliminde geciktiği iddiasıyla inşaatın 30 ay sürdüğünü ifade etti.

Itırak, “7.9 milyon TL’lik bir kaba inşaat işi aldık. 8 ayda bitmesi gerekiyordu. İGA’nın yer teslim problemlerinden dolayı 30 ay sürdü. Bize yer teslim etme konusunda orada sıkıntı yaşandı. Bizim en büyük şanssızlığımız da maalesef son kapatılan kara parçası, bizim inşaatını yaptığımız alana denk geldi. PB 5 iskele binası… Bizi bu duruma getiren budur.” diye konuştu.

DSG’nin konkordato başvurusunun ardından üçüncü havalimanındaki görevi sona erdi.

DSG İnşaat’ın görev aldığı projelerden bazıları:

3. Havalimanı Projesi İstanbul, Türkiye

Rixos Mriya 5 Star Hotel Resort Yalta (Kırım), Rusya

Hilton Bursa Convention Center & Spa Bursa, Türkiye

Jumeirah Zabeel Saray Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Four Seasons Bosphorus Luxury Hotel İstanbul, Türkiye

Rixos Al Nasr Hotel Tripoli, Libya

Rixos Almaty Hotel Almatı, Kazakistan

Swissotel the Bosphorus İstanbul, Türkiye

Tripoli Congress Center Tripoli, Libya

Sipopo Congress Center Malabo, Ekvator Ginesi

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Antalya, Türkiye

Alupka Villa, Hotel & Spa Complex Yalta (Kırım), Rusya