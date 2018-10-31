Ersa Mühendislik konkordato istedi

AKP’nin İstanbul İl Başkanlığı binası, Fatih Terim Başakşehir Stadyumu'nun projesini ve ihale dosyasını hazırlayan inşaat şirketi de konkordato talep etti.

Konkordato talep eden şirketlerin arasında inşaat şirketlerinin de sayısı artıyor. Son olarak Ersa Mühendislik ve Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İstanbul Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato talep etti. Mahkeme 2018/1150 esas kararıyla şirkete 3 aylık geçici mühlet vererek komiser heyeti atadı. Ersa Mühendislik isimli şirket 1994 yılında kuruldu. Şirket Türkiye genelinde büyük işlere imza atan taşeronlar arasında yer alıyor. AKP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının ihale dosyası ve altyapı proje tasarımlarını yapan şirket ayrıca Fatih Terim Başakşehir Stadyumu'nda da yer almıştı. 2,5 milyon TL sermayesi olan şirketin sahibi Sefa Sarısoy ise bir önceki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'den Ataşehir belediye başkan aday adayıydı.

OCAK AYINDA SERMAYE ARTIRDI

İstanbul'daki tarihi yalıların yenilenmesi aşamasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ihale dosyası hazırlayan şirket en son Sait Halim Paşa Yalısı'nın yenilenmesi için ihale şartnamesi hazırlamıştı. Sarıyer'de bulunan Necmettin Molla Kocataş Yalısı, Üsküdar'daki Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Fatih'teki Küçük Mustafa Paşa Hamamı da şirketin imzasının bulunduğu projeler arasında yer alıyor. Ocak ayında sermaye artırımı yapan şirketin yurt dışında da projeleri bulunuyor. Azerbaycan'daki Intercontinental Hotel, Romanya'daki Köstence Fuar Alanı Projesi, Türkmenistan'da bulunan Ruhiyet Köşkü şirketin için yer aldığı projeler arasında.

ŞİRKETİN YER ALDIĞI BAZI PROJELER

-Fatih Terim Başakşehir Stadyumu

-İBB Seyrantepe Hizmet Binası

-Doğuş Maslak Ofis Binası

-Tekfen Tower

-Le Meridien Hotel – Etiler

-Tema İstanbul

-İBB Yenikapı Etkinlik Çadırı

-NTV Yönetim Merkezi

-Taşkışla Tüneli

-İstanbul – Ankara – Bursa Metroları

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İSTANBUL: Esenler Otogar – Olimpiyat Köyü Hattı: 16 İstasyon, Beşiktaş / Şişli – Otogar Hattı: 18 İstasyon, Bakırköy – Beylikdüzü Hattı: 18 İstasyon, Yenikapı – Bağcılar Hattı: 13 İstasyon

ANKARA: Gerçekleştirilen metro hatlarının projeleri kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmiştir. Söğütözü – Kızılay: 4 İstasyon, Batıkent – Sincan: 12 İstasyon

BURSA: Demirtaşpaşa – Hastane: 5 İstasyon 7 km