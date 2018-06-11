Forex nedir? Forex piyasası nasıl çalışır?

Foreign Exchange kelimelerinin kısaltmasından oluşan "FX" olarak da bilinen Forex nedir? Forex'de kimler işlem yapabilir? Forex ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde...

Türkçe karşılığı döviz alışverişi olan ve çift taraflı işlem yapma olasılığı sağlayan dünyanın en büyük para piyasası Forex hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Forex nedir, Forex nasıl çalışır?

FOREX NEDİR?

Döviz veya para ticareti olarak da bilinen Forex, tüm dünya para birimlerinin ticaret yaptığı merkezi olmayan bir küresel pazardır. Foreign Exchange kelimelerinin kısaltmasından oluşan “FX” olarak da bilinmektedir. Forex, Türkçe döviz piyasaları anlamına gelmektedir. Forex piyasası, günlük ortalama işlem hacmi 5 trilyon doları aşan, dünyanın en büyük, en likit piyasasıdır. Foreks piyasası, tatiller haricinde haftada beş gün, günde 24 saat açıktır ve dünya çapında para birimleri satılmaktadır. En büyük döviz piyasaları Londra, New York, Singapur, Tokyo, Frankfurt, Hong Kong ve Sydney gibi büyük finans merkezlerinde yer almaktadır.

Bu piyasada başta ülke para birimleri olmak üzere altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenler; pamuk, mısır, soya, kakao gibi zirai ürünler; alüminyum, bakır gibi metaller; petrol, doğalgaz gibi emtialar; hisse senetleri ve borsa endeksleri; CFD'ler dahil olmak üzere çok geniş yelpazede yer alan yatırım enstrümanları işlem görmektedir.

FOREX PİYASASI NASIL ÇALIŞIR?

Forex piyasası, bir para biriminin satın alınmasını ve diğerinin aynı anda satılmasını içerir. Forex’te işlem yapanlar, gelecek dönemlerde paranın karşılığını alacağı yönünde aktif olarak spekülasyon yaparak döviz alıp satarak kar elde etmeye çalışırlar.

FOREX’İN TARİHİ

Forex piyasasının başlangıç tarihi 1976 yılı kabul edilir. Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelerin ekonomik sarsıntısı sırasında kendi para biriminin aşırı değer kazanmasından ve bununla baş edemeyecek düzeye gelmesinden dolayı devülasyona gitme kararı almış ve uluslararası güçlü olarak adlandırılan G-7 ülkeleri ile para ticaretini başlatmıştır. Forex piyasası bu olayla başlamış olup günümüz şartlarına gelene kadar birçok değişimlere uğramıştır. Yeni para birimlerinin ortaya çıkması bu para piyasasını olumlu anlamda etkilemiştir. Forex piyasası eskiden telefon ile ticaret halindeydi fakat 1997 yılında internetin hayatımıza girmesiyle birlikte güçlenerek hızlıca gelişim göstererek dünyanın en büyük para hacmine sahip olmuştur.

TÜRKİYE’DE FOREX

Türkiye'de Forex piyasasında işlemler yasal olarak 2011 yılının Ağustos ayında 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı kapsamına alındı. Forex'te herkes kolaylıkla alım-satım işlemi gerçekleştirebilir. Yatırımcının, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisanslı olan bir aracı kurumda Forex müşteri hesabı açması işlem yapılabilmesi için yeterlidir. Bu hesabı aracı kurumları tarafından açtırabilirsiniz. Bunun için prosedür gereği kuruma iletmeniz gereken evraklar vardır. Bunlar; nüfus cüzdanı ve ikametgah adresinin fotokopisidir. Bazı kurumlar ikametgah adresinin doğruluğunu tespit etmek için son birkaç ayın elektrik, su veya doğalgaz faturasını isteyebilmektedir. Seçtiğiniz kurumun istemiş olduğu belgeleri eksiksiz bir şekilde gönderdikten sonra kısa süre içinde hesabınız aktif hale getirilir. Böylece piyasada yerinizi alarak, işlemlerinizi bilinçli olarak yöneterek beklentilerinizi karşılayacak miktarlarda kazanç sağlayabilirsiniz.

İLGİLİ HABER Enflasyon nedir? Enflasyonun nedenleri, çeşitleri... Enflasyonun yükselmesi ne ifade eder?

İLGİLİ HABER Likidite nedir? Geç Likidite Penceresi nedir?