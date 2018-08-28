Gayrimenkul kampanyasının detayları belli oldu

Tıkanıklık yaşayan gayrimenkul sektörünü harekete geçirmek için bir kampanya daha yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün açıklanacak kampanyaya göre firmaların 120 ay vadeli yüzde 0.98'li kredi imkanı sunmaları bekleniyor. Konut fiyatlarına yüzde 10 indirim gündemde.

Habertük’ten Erdem Aktürk’ün haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün açıklanacak olan kampanyaya, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) üyesi pek çok firma da destek verecek.

Bugün başlayarak 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada firmalar, bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98'e çekmeyi planlıyor. Kampanya ile atılacak bir diğer adım ise indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak.

DÖVİZLE ÖDEYENE KUR GARANTİSİ

Öte yandan sürpriz bir gelişme olarak, peşinatı döviz üzerinden ödeyenlere kur garantisi sağlanacak. Buna göre dövizle ödenecek peşinat, Merkez Bankası’nın o günkü kuru üzerinden TL’ye çevrilecek. 12 ay sonra tekrar bakılacak ve eğer kur yükseldiyse bu sefer o seviye baz alınacak. Aradaki artış miktarı alıcının taksitlerinde düşülecek.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Dairenin fiyatı: 1 milyon lira

İndirimli fiyatı: 900 bin TL

Peşinat: 90 bin TL

12. aya ara ödeme: 135 bin TL

24. aya ara ödeme: 135 bin TL

Krediye esas tutar: 540 bin TL

Aylık taksit: 7.673 TL

Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190 bin 724 lira

Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira