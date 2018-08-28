Gayrimenkul kampanyasının detayları belli oldu

Habertük’ten Erdem Aktürk’ün haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün açıklanacak olan kampanyaya, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) üyesi pek çok firma da destek verecek.
Bugün başlayarak 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada firmalar, bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98'e çekmeyi planlıyor. Kampanya ile atılacak bir diğer adım ise indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak.
Öte yandan sürpriz bir gelişme olarak, peşinatı döviz üzerinden ödeyenlere kur garantisi sağlanacak. Buna göre dövizle ödenecek peşinat, Merkez Bankası’nın o günkü kuru üzerinden TL’ye çevrilecek. 12 ay sonra tekrar bakılacak ve eğer kur yükseldiyse bu sefer o seviye baz alınacak. Aradaki artış miktarı alıcının taksitlerinde düşülecek.
Dairenin fiyatı: 1 milyon lira
İndirimli fiyatı: 900 bin TL
Peşinat: 90 bin TL
12. aya ara ödeme: 135 bin TL
24. aya ara ödeme: 135 bin TL
Krediye esas tutar: 540 bin TL
Aylık taksit: 7.673 TL
Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190 bin 724 lira
Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira