Gökçek’in dinozorlarına yine alıcı yok

Melih Gökçek’in milyarları gömdüğü ve ‘’Çinliler, Katarlılar talip’’ dediği Ankapark’a yine alıcı çıkmadı. Yani anlayacağınız Gökçek'in dinozorları depolarda eskiyerek iyice dinozorlaşıyor. Geçmişte eskimiş eşyalar için kullanılan 'dinozor oldu' kelimesi artık Gökçek'in oyuncakları için söyleniyor. Gökçek'in oyuncakları için yeni ihale tarihi ise Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 1.6 milyar lira para harcanan ve bitmesi için de 741 milyon lira gereken Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ı 765 milyon 600 bin lira bedelle 29 yıllığına kiraya vermeye çalışıyor. Ancak günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek kimse bulamıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan Ankapark’a 2. ihalede de alıcı çıkmadı. İhale öncesi 5 firma şartname alırken, ihaleye bir firma katıldı. Katılan firmanın da dosyasında eksiklik olduğunun tespit edilmesi üzerine ihale ertelendi. Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti.

“ÇİNLİLER TALİP” DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in ‘'Çinliler,i Katarlılar talip'' dediği Ankapark için ilk ihalede alıcı çıkmaması üzerine Gökçek, 24 Haziran seçimini hatırlatıp ‘'Yabancı yatırımcı önünü görmek istemez mi ?'' demiş ve 2. ihalede alıcı çıkacağını öne sürmüştü. Gökçek, 2013 yılında ‘'Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz'' diyerek Ankapark'ın inşasına başlamış ve milyarlar harcamıştı. Ankapark atıl durumda kaldı, oyuncaklar da çürümeye başladı.

İHALE DAHA ÇOK ERTELENİR

Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark'ın yıllık 1 milyar liraya yakın işletme gideri olduğunu ve yıllık 18 milyon ziyaretçi alan Disneyland'ın bile zarar ettiğini belirterek “Firmaların akılları varsa zaten bu ihaleye katılmaz. Ankapark alanı oyuncaklardan arındırılarak AOÇ'ye iade edilmeli, Gökçek ve Mustafa Tuna yargılanmalıdır” dedi. Candan, Ankapark'ın işletmeye verilmesi için 29 yıllığına uzatılması hukuksuzdur. İhanetin ihalesi olmaz. Bu nedenle bu ihale daha çok ertelenecek” açıklaması yaptı.