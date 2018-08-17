Güneydoğulu halıcılar Japonya ve Avustralya’ya yöneliyor

Dünyanın dört bir tarafında 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu halıcılar, yeni ihracat hedefleri olarak Japonya ve Avustralya’yı belirledi. Halı ihracatının bu yıl 1.5 milyar doları bulması bekleniyor.

Güneydoğulu halıcılar, dünya halı pazarındaki paylarını artırmak için 3 aylık periyotlarla yeni hedef pazarlara yönelerek ihracatı artırmayı hedefliyor. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: “Firmalarımız kendi imkanlarıyla büyümeye, ihracat kapıları geliştirmeye çalışıyor. Biz de yılda 4 ülkeyi hedef pazar seçiyoruz” dedi.

İHRACAT BEKLENTİSİ: 1.5 MİLYAR DOLAR

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, halıcılık sektörünün Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Türkiye için önemli bir üretim ve ihracat kalemi olduğunu ifade etti. Kaplan, sadece Gaziantep’te 150 civarında üretici firma, 300’den fazla da birliğe kayıtlı üye olduğunu belirterek, sektörün geçen yıl 1,4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak bu yıl ihracatlarını 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek şöyle dedi:

YENİ HEDEF PAZAR JAPONYA VE AVUSTRALYA

“Yüzde 8’lik artış geçen senelerde de vardı. Yani normal seyirde ihracatımız devam ediyor. Ancak artık yeni şeyler yapmamız lazım. Çünkü bizim ihracat pazarlarımıza baktığımızda, bazı pazarlarda büyüyoruz, bazılarında da küçülüyoruz. Özellikle Ortadoğu ve Suudi Arabistan’da düşüş varken, Amerika kıtasındaki pazar payımızda ciddi bir artış var. Ortadoğu’daki azalmayı Amerika kıtası ve Avrupa pazarında büyüyerek kapatıyoruz. Şu anda firmalarımız kendi imkanlarıyla büyümeye, ihracat kapıları geliştirmeye çalışıyor. Biz de o yüzden artık yılda 4 ülkeyi hedef pazar seçiyoruz. Bu yıl seçtiğimiz hedef pazar Japonya. Daha sonra Avustralya olacak. Üç ayda bir firmalarımızla belirlediğimiz ülkeyi tanıtıp oradaki halı satma kapasitesini kendi üyelerimizle paylaşacağız. İhracatta bir ülkede kriz olduğu zaman başka ülkeye gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla dünya büyük bir pazar. Bizim bu pazardaki hakimiyetimizi artırmamız lazım.”

150'DEN FAZLA ÜLKEYE HALI SATIYORUZ

GAHİB Başkanı Kaplan, Güneydoğulu ihracatçıların şu an için dünyanın dört bir yanındaki 150’den fazla ülkeye halı sattığını dile getirerek, hedef ülkelerdeki pazar hakimiyetlerinin de hızla artmasını öngördüklerini kaydetti.