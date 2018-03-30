İkale sözlemesi nedir? İkale sözleşmesi neden yapılır? İkale sözleşmesi geçerlilik şartları

İkale, işveren ve işçinin anlaşmasıyla iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. Bu durum aslında işçinin aleyhine olan hükümleri içerir. Peki ikale nedir? İş sözleşmesinin ikale ile sona erdirilmesinin sonuçları ve geçerlilik şartları nelerdir? Merak ettiğiniz her şey haberimizde...

İş yaşamında genel uygulama olarak bakıldığında, iş sözleşmesini ya işçi ya da işveren sona erdirir. Bunu yaparken de bazen haklı nedenle, bazen geçerli nedenle ve bazen de ortada bir neden olmadan çeşitli nedenlerle iş sözleşmesi sonlandırılır. İkale sözleşmesiyle iş feshi bazı hakların gündeme gelmesiyle alakalı bir durumdur. Yani İş Kanununun 24’üncü maddesi kapsamında haklı fesih yapan bir işçi kıdem tazminatı hak ederken, 25inci madde kapsamında fesih yapan bir işveren bildirim sürelerini beklemeden ve tazminatsız olarak işçiyi çıkarabilir. Şimdi ikale sözleşmesiyle ilgili detaylı bilgileri açıklamaya çalışalım…

İKALE NEDİR?

Sözlük anlamıyla ikale; bozma, yürürlükten kaldırma, feshetme; iki kişinin, aralarında yaptıkları herhangi bir akdi, anlaşmayı bozmaları olarak tanımlanır. Çalışma hayatında bunu işçi ve işverenin iş sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshi olarak açıklayabiliriz. İkale sözleşmesi durumu genel olarak işverenin lehinedir. Çünkü iş akdinin fesih yoluyla sona ermesi halinde, işçinin sahip olduğu haklar işvereninkilerden çok daha fazladır. İkale bazen işçinin lehine de olabilir. İşçi daha iyi bir iş bulmuştur ve işverenle anlaşırsa ikale yoluyla iş sözleşmesi sona erdirilir ve örneğin ihbar sürelerini beklemek zorunda kalmaz.

Ama uygulamada, bazen ikale sözleşmelerinin, kanunun işçiye tanıdığı hakların arkasından dolanmak amacıyla yapıldığı görülebilmektedir. Özellikle iş güvencesi hükümlerinden kurtulmak isteyen işverenler, bu yola başvurabilmektedir.

İKALE SÖZLEŞMESİ NEDEN YAPILIR?

İşçi çalışma hayatında işverenden daha fazla haklara sahiptir. İş güvencesi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi haklara sahipken bundan neden vazgeçer? Bunun en belirgin nedeni ülkemizdeki iş davalarının genel olarak uzun sürmesidir.(Yargıtay aşamalarıyla birlikte 5 yılın üzerinde süren davalar bulunmakta) İşte bu süreçleri göz önüne almak istemeyen işçi, makul bir yarar olduğuna inandığı ikale ile işten ayrılmayı tercih edebilir. Ancak, taraflar karşılıklı olarak iş sözleşmesini sona erdirdiğinden, işçi feshe bağlı haklarından faydalanamayacaktır. Bunlar da

– Kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– İş güvencesi/işe iade davası açma hakkı

– İşsizlik maaşı

İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İşçilerin bazen zor durumda kaldıkları için kabul ettiği ikale sonrasında dava açarak haklarını geri istemektedir. Kanun hükümleri gereğince(özellikle Yargıtay) ikale sözleşmesi şu kriterlerde incelenerek karara bağlanmaktadır:

– İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde tarafların MAKUL yararı bulunmalıdır.

– İkale talebi işverenden gelmişse, işçiye kanuni tazminatlarına ilave olarak ek bir menfaatin sağlanması gerekir.(Makul yarar) (Yargıtay 22 Hukuk, 2012/22945 E.)