İşçi ya da asgari ücretli çalışma saatleri ve haftalık çalışma süreleri…

Çalışan ile işveren arasında ihtilaflara yol açan çalışma süreleriyle ilgili neleri bilmeniz gerekiyor? Haftada kaç saat çalışmalısınız? Tüm yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

Çalışma süresi işçinin çalıştığı(işte geçirdiği) süre olarak tanımlanabilir. İşçilerin çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Çalışma süreleri ne kadardır? İşte cevabı…

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

İş kanunu haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlamaktadır. Buna göre, haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saat olacaktır.

Bir işçi kendisi rıza gösterse bile yılda 270 saatten daha çok fazla mesai yapamaz. İşçiler 11 saatten fazla çalıştırılamaz.

İstenirse haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenebilir ama istense bile üstünde belirlenemez. Buna göre bir işletme, işçilerinin haftalık çalışma süresini örneğin 40 saat belirleyebilir bunda bir sakınca yoktur; ancak işçilerle anlaşsa bile bu süreyi 46 saat olarak belirleyemez.

SSK işlemlerinde ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 30×7.5=225 saat olarak uygulanmaktadır.

İLGİLİ HABER Yıllık izin süreleri İş Kanunu'nda kaç gündür? SGK izin yönetmeliği