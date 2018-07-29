İşletmeler için tehlike çanları çalıyor

Türkiye’deki en son ekonomik gelişmeleri değerlendiren İngiliz Financial Times Gazetesi, dövizin gidişatı yüzünden Türkiye’de işletmeler için tehlike çanlarının çaldığını yazdı.

Ekonomi yayını yapan dünyaca ünlü İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı paylaştı. Gazetenin ülke ekonomisine ilişkin haber analizine göre, yüksek döviz kuru işletmeler açısından tehlikeli boyuta ulaştı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Merkez Bankası'nın piyasaları şok ederek faiz oranlarını sabit tutmasının ardından Türk Lirası yüzde 4,2 değer kaybetti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kendisini yüksek faizin “düşmanı” olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı ekonominin başına getirmesinden sonra ilk kez toplanmıştı. Sayın Albayrak hızla artan enflasyonla mücadele sözü ve Türkiye'nin ‘piyasalarla kavga etmeyeceği' garantisi vererek, atamasına yönelik kaygıları gidermeye çalıştı. Ancak Merkez Bankası'nın son faiz kararı, Ankara'nın Sayın Erdoğan'ın geçen ayki seçim zaferi sonrası daha ortodoks bir para politikasına dönme sinyali vereceğine dair umutlara darbe indirdi.”

BASKIYI ARTIRIYOR

Financial Times'taki haberde, Türk Lirası'ndaki düşüş sonrası tehlike çanlarının çaldığı; zayıflayan liranın enflasyonu tetikleme, borcu yüksek özel sektör üzerindeki baskıyı artırma ve hayati önemdeki yabancı sermayeyi caydırma riski olduğu belirtiliyor.

Ekonomi geçen yıl yüzde 7.4 büyüse de, enflasyon haziran ayında yüzde 15'e yükseldi. Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı da yüzde 6'nın üzerine çıktı. Tüm bu verilerin hatırlatıldığı Financial Times'taki haberde Türkiye'de ekmeğe de yüzde 15 zam geldiği de kaydedildi. Haber analiz, şöyle devam etti: “Ekonomistlerin en büyük kaygılarından biri de bu. Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin döviz cinsinden yaklaşık 300 milyar dolar borcu olan şirketler üzerinde baskı unsuru olduğunu söylüyorlar. Türk Telekom bu hafta, yılın ikinci çeyreğindeki zararının yaklaşık 1 milyar lira olduğunu açıkladı. Bankalardan, kredi borçlarını yeniden yapılandırmalarını isteyen çok sayıda yüksek profilli grup arasında Yıldız Holding de var. Batık kredilerin oranı yüzde 3 ile düşük bir seviyede olsa da sorunlu kredilerin gelecekte Türkiye'de bankacılık sektörü üzerinde de baskı oluşturmasından korkuluyor.”

Enflasyon ve kur şirketleri zorluyor

FInancIal Times'ın Türkiye ekonomisi ile ilgili hazırladığı haberde Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkan Yardımcısı Albert Saydam'dan da görüş alındı. Derneğin 400 üyesinin tümümün özellikle kur artışı yüzünden baskı altında olduklarını söyleyen Saydam, her yıl 4 bin ton doğal kauçuk ithal etmek zorunda olduklarını, bunun maliyetinin Ocak 2016'dan bu yana ikiye katlandığını vurguladı. Saydam, “Bu kesinlikle çok sayıda şirket için yeni bir durum. Hem yüksek enflasyonla hem de dalgalı bir kurla karşı karşıyayız” dedi.