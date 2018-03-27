Kapalı kapılar ardında satılacak

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde gizli pazarlıkların yapılacağı ortaya çıktı. Şartnameye göre, 14 şeker fabrikası açık ihaleyle değil, teklif sahipleriyle kapalı zarfla verdikleri teklifler üzerinden tek tek pazarlık yapılarak satılacak.

Hükümetin, özelleştirilmesine karar verdiği 14 şeker fabrikasını herkesin gözü önünde açık ihale yöntemiyle değil, kapalı kapılar ardında yapılacak “pazarlık” usulüyle satacağı ortaya çıktı.

Sözcü'ye ulaşan şeker fabrikaları özelleştirme şartnamesine göre, şeker fabrikalarını satın alacak olan şirketler önce tekliflerini kapalı zarfla komisyona verecekler. Daha sonra her bir teklif sahibi ile kapalı ortamda tek tek pazarlık görüşmesi yapılacak. Komisyon eğer gerekli görürse teklif sahiplerini açık artırmaya alacak. Gerek görmezse, pazarlıkta çıkan teklifler üzerinden ihale sonuçlandırılacak. Komisyon aksine karar vermediği sürece ihale kamuoyuna kapalı yapılacak.

PAZARLIK YAPILACAK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), geçmiş yıllarda birçok kamu kurumunun ihalesini, televizyonlardan da canlı yayınlanan açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmiş, bu sayede vatandaşlar ihale salonlarında yaşanan yarışı ev ve işyerlerinden izleyebilmişlerdi. Kamuoyunda büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde ise önceliğin şirketlerle kapalı ortamlarda, ayrı ayrı yapılacak pazarlık görüşmelerine verilmesi dikkat çekti.

BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞÜLEBİLİR

Şeker fabrikalarının nasıl özelleştirileceği, para karşılığı ilgililere satılan ihale şartnamesinin “ihale usulü” maddesinde açıklandı. Buna göre şeker fabrikalarının ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapılmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların içerisindeki teklifler, önce ÖİB tarafından oluşturulan ihale komisyonunca değerlendirilecek ve ardından teklif sahipleri “pazarlık” görüşmelerine davet edilecek. Teklif sahipleri ile gerekirse birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilecek.

Ağbaba: satış kimsenin lehine değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını söyledi.

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına karşı Niğde'de Bor Şeker Fabrikası önünde düzenlenen mitingde konuşan Veli Ağbaba, “Zarar eden, enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değildir. Bu satış kimsenin lehine değil. Şeker demek Niğde demek, vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz” dedi.