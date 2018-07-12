Krugman: Türkiye Asya tipi kriz riski taşıyor

Paul Krugman, Türkiye’nin 1997-98 döneminde olduğu gibi kendi kendini besleyen Asya tipi bir krizin eşiğinde olduğunu öne sürerek, “Türkiye böyle bir şey karşısında kesinlikle çok kırılgan” dedi

Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman, Twitter'da New York Times'in “Türk ekonomisi o kadar sıcak ki bir erimeyle karşılaşabilir” haberinin üzerine yaptığı yorumla takipçilerine “Türkiye 1997-98 dönemi Asya tipi finansal kriz riski taşıyor mu?” diye sorarak, “Rakamlara göre evet” yanıtını verdi.

Dünya Bankası rakamlarına göre, Türkiye'nin dış borç stokunun, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 48'ine ve toplam ihracatının yaklaşık iki katına denk düştüğünü vurgulayan iktisatçı, bu borç yükünün büyük ölçüde özel sektörün üzerinde olduğunu ve bu durumun 1996'da Endonezya'da yaşananlarla benzeştiğini belirtti.

KESİNLİKLE ÇOK KIRILGAN

O dönem Endonezya'daki güven kaybının “kurda kendi kendini besleyen bir çöküş”e yol açtığını hatırlatan Krugman, “Kurdaki bu çöküş döviz cinsinden dış borçla da birleşince borç/GSYH oranında, 1996'daki yüzde 58'den 1998'deki yüzde 168'e dev bir sıçramaya neden oldu. Bütün bunların muhakkak olacağını söylemiyorum ama Türkiye böyle bir şey karşısında kesinlikle çok kırılgan” dedi

‘EKONOMİ O KADAR SICAK Kİ BİR ERİMEYLE KARŞILAŞABİLİR’

Paul Krugman'ın Twitter'da üzerine yorum yaptığı, iş dünyasından akademisyenlere, esnaftan çiftçiye kadar birçok kişiyle görüşülerek hazırlanan analiz haberde, “Türkiye ekonomisi o kadar sıcak ki bir erimeyle karşılaşabilir” denildi. Nisan sonu itibarıyla özel sektörün dış borcunun 245 milyar dolar olduğuna dikkat çekilen haberde, birçok büyük şirketin borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla masaya oturduğu vurgulandı. 12 milyar dolara mal olan 3. havalimanının Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını geri alma arzusunun bir sembolü olduğu belirtilerek, “Ancak bu tutku halkı finansal bir riske doğru sürükleme riski de taşıyor. Faturayı halk ödeyecek” denildi.

Küresel ekonomide ticaret savaşlarından yükselen petrol fiyatlarına kadar artan bir endişenin giderek arttığına vurgu yapılarak, “En acil alarm için Türkiye'nin nedeni var” ifadesine yer verildi. Yabancıların, Türk Lirası'nın döviz karşısındaki düşüş ve yüksek enflasyon nedeniyle yatırım yapma konusundaki şüphelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına damadını atamasıyla daha da arttığı belirtildi.

Haberde, Can Yayınları'nın sahibi Can Öz'ün “Çevremizdeki herkes krizde olduğumuzu biliyor ancak hükümet bunu gizliyor” sözlerine de yer verildi. Haberde bir Kapalıçarşı esnafının, satışların azalması nedeniyle dövizli kirasını ödeyemediğine dair görüşleri de yer buldu.