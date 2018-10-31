‘Kur’ turizmi! Yüzde 21 arttı

Turizm sezonu sona ermek üzere... Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Eylül'de yüzde 21.4 artışla 37 milyon oldu. Bu artışın bir anda bu kadar yükselmesinin sebebi olarak ise TL'nin son dönemde dolar ve euro karşısında hızla değer kaybetmesi görülüyor.

Bu yıl euro ve dolar kuru sebebiyle yurt dışına çıkmak pek çok kişi için hayal olarak kaldı. Ancak döviz kurunun artması Türkiye’ye gelen yabancı turist için bir fırsat oldu. Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Eylül’de yüzde 15.6 artışla 5.4 milyon kişi, ilk dokuz ayda ise yüzde 21.4 artışla 37 milyon kişi oldu.

İRAN’DAN TALEP VAR

Bakanlık verilerine göre Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.1 pay ve 5.12 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11.2 pay ve 3.57 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5.95 pay ve 1.89 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş, 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa’da en pahalı konaklama gece başı ortalama 263 euro ile Paris’te oldu. İstanbul’da otelde bir gece konaklama ücreti ortalama 88 euro olarak tespit edildi. Ortalama fiyatlar baz alındığında Paris’te asgari ücretle çalışan bir kişi İstanbul’da 17 gece otelde kalabiliyor. İstanbul’da asgari ücretle çalışan biri ise bir gece bile Paris’te kalamıyor! Paris’te çok pahalı otellerin bulunması bu şehrin fiyatını yukarı çekiyor.

REUTERS

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