Kuyumcu dükkanları lokumcu oldu

3 bin 600 dükkanın bulunduğu tarihi çarşıda son 2 yılda kapanan 41 kuyumcunun yerine lokumcu dükkanı açıldı.

3 bin 600 dükkanın bulunduğu tarihi Kapalıçarşı'da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor. Son 2 yılda Kapalıçarşı'da 41 kuyumcu dükkanı kapanırken, hepsinin yerine lokumcu açıldığı öğrenildi.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, gelen turistlerin artık ucuz ürünü tercih ettiğini kaydederek, “El değiştiren 100'ün üzerinde işyerimiz var. Bugüne kadar Kapalıçarşı'da 3 bin 600 dükkanın içerisinde en çok el değiştiren kuyumcular oldu. Altının yükselmesi, doların yükselmesi ve kiraların dövizle ödenmesinden dolayı mülk sahiplerinin bazıları fedakarlık yaptı, bazıları yapmadı” dedi.

KİRALAR DÜŞTÜ

Lokum satan işyeri çalışanı Emrah Ersoy da, “Kuyumcularda haftada bir ya da ayda bir satış oluyor. Ticarette sürüm önemlidir. Sürüm her gün oldukça, aya vurduğunuzda yüksek bir limit çıktığı için, bizde de sürüm olduğu için lokumcular geliyor. Kiralar düştüğü için geliyorlar. Yüksek olsa zaten gelemezler. Sattığımız lokumla kira parası çıkmaz, kira düşük olduğu için sattığımız limitler de ufak olduğu için bizi geçindiriyor” diye konuştu. Kapalıçarşı'da lokumunun kilogram fiyatı çeşidine göre 30 ile 90 lira arasında değişiyor.

Fiyatı yüksek altın satılmıyor

Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan bir esnaf ise “Malum altın yüksek, dolar yüksek. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. En çok kuyumcular etkilenir çünkü satmakta zorlanıyoruz. Onun yerine hep lokumcular var. Lokumcuların hepsi kuyumcuydu. Halen de lokumcu açılıyor” şeklinde konuştu.