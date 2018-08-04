‘Lezzet Arası’ restoranları hizmete açıldı

CarrefourSA, toplam 10 milyon TL yatırımla Tepe Nautilus, Forum İstanbul, Maltepe Park, Marmara Forum, Marmara Park, Adana ve İzmir’deki hipermarketlerinde “Lezzet Arası” restoranlarını hizmete açtı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın, tüketicileriyle buluşturduğu Lezzet Arası restoranlarına ilişkin hedefleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve ünlü şef Vedat Başaran'ın katılımıyla Forum İstanbul CarrefourSA'daki Lezzet Arası'nda düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

“TÜKETİCİLERİN YEME-İÇME TERCİHLERİNE ÖZGÜRLÜK GETİRDİK”

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Türkiye'de bir ilke imza atarak market içinde en uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir yemek çeşitleri sunduklarını böylelikle hiper alışveriş deneyimine artı değer oluşturduklarının altını çizerek;

“CarrefourSA olarak tüketicilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz olarak belirlediğimiz gıda perakendeciliği hizmetlerimize en uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı Lezzet Arası'nı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran'ın danışmanlığında restoranlarımızı toplam 10 milyon TL yatırımla, Lezzet Arası ismiyle gastronomik bir yaşam alanına çevirdik. Bugün için toplam 7 hipermarketimizde tüketicilerimize hizmet veren Lezzet Arası restoranlarını, ilerleyen dönemde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Ülkemizde eşi benzeri olmayan Lezzet Arası'nın mevcut restoranlardan ayıran en önemli özelliği market bünyesinde olması dolayısıyla et, balık veya tavuk reyonlarından alınan herhangi bir ürünün hemen pişirtilebilmesi veya paket servis hizmeti alınabilmesi. Böylelikle Lezzet Arası ile tüketicilerimizin, menüye bağlı olmadan yeme – içme tercihlerine özgürlük getirdik. Lezzet Arası Türkiye'de benzeri olmayan bir konsept, Fransız ortağımız Carrefour Grup bu yeni hiper hizmetimizi beğendi ve örnek alarak yurtdışına taşımak istedi. Bu haber bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.” dedi.

“LEZZET ARASI’NIN MARKETTEN ALDIĞI ALDIĞI CİRO PAYI %4'Ü GEÇTİ”

Lezzet Arası'nın yer aldığı hipermarketlerdeki günlük müşteri trafiğinin %15'inin Lezzet Arası'nda yemek yediğini vurgulayan CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, şöyle konuştu:

“Bambaşka bir alışveriş deneyimi olarak yenilediğimiz veya yeni açtığımız hipermarketlerimizdeki en büyük yenilik olan Lezzet Arası restoranlarında hafta içi günlük ortalama 4.200, hafta sonu da günlük ortalama 7.000 kişiye nezih bir ortamda, uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir bir yeme – içme imkânı sunuyoruz. Müşteri trafiğimizi, yıl sonuna kadar %20'ye taşımayı hedefliyoruz. İster ızgara isterse sulu yemek olsun, ortalama 15 TL'ye karnınızı doyurabiliyorsunuz. Çalışanların yanı sıra doğum günü kutlamaları, kadın günleri gibi keyifli buluşmaların da adresi olmaya başladık. Restoranların yer aldığı marketlerin günlük cirolarına baktığımızda Lezzet Arası'nın bu cirolardan aldığı pay %4'ü geçti. Bu payı sene sonuna kadar %8 oranına çıkarmak istiyoruz.” dedi.

“LEZZET ARASI, ANNE MUTFAĞI GİBİ”

Şef Vedat Başaran da, Lezzet Arası'na ilişkin yaptığı değerlendirmede; “CarrefourSA'nın günlük olarak, taze taze üretilen ürünlerini ve reyonlarında yer alan zengin ürün çeşitlerini tüketicilere restoran konsepti ile sunmak fikriyle yola çıktık. “Siz seçin, biz pişirelim” mottosuyla oluşturduğumuz Lezzet Arası'nı bir restorandan da öte daha çok tüketicilerin gün içinde alışverişe ara verip dinlenebilecekleri ve keyifle yemek yiyebilecekleri gastronomik bir yaşam alanı olarak tanımlayabiliriz. Lezzet Arası ile tüketiciler hem uygun fiyata taze, kaliteli ve mevsimine uygun ürünlerin yer aldığı çorbalardan salata çeşitlerine, farklı damak tatlarına hitap edecek sulu yemeklerden zeytinyağlılara, hamur işinden tatlılara kadar çeşidi bol yiyeceklere ulaşıyor hem de marketten taze taze seçtikleri et, tavuk, balık ürünlerini profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar. Lezzet Arası'nda, evinizin mutfağı gibi gün boyu canınız ne çekerse sizin için hazırlayabiliyor, hem sizin hem ailenizin hem de arkadaşlarınızın keyifle bir arada olacağı lezzetli anlar yaşama imkanı sunuyoruz” dedi.