Millet Kıraathanesi projesi hazır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi projesi siyasette tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanenin 24 saat hizmet vereceğini, burada çay ve kek ikramı olacağını kütüphanesinde zengin kaynaklar bulunacağını belirtti. Kıraathanedeki her şey ücretsiz olacak. Muhalefet ise Millet Kıraathanesi projesine tepki göstererek Türkiye'nin ihtiyaçlarının farklı olduğunu dile getiriyor.
Peki ya bu millet kıraathanelerini kim yapacak? Projenin detayları henüz belli değil. Fakat İstanbul'da hizmet veren Sanat İstanbul isimli şirketin internet sitesinde Şehir Kıraathanesi isimli bir proje bulunuyor. Proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği Millet Kıraathanesi'ne çok benziyor.
Sanat İstanbul'un Ajans Başkanı İlyas Ertemur Cumhurbaşkanı projeyi duyurduğu 7 Haziran günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada Millet Kıraathaneleri'nin hazır olduğunu söyledi ve proje fotoğrafları paylaştı.
Millet Kıraathanesi hazır… pic.twitter.com/zziDMWObIh
— ilyas ertemur (@ilyasertemur) June 7, 2018
Sanat İstanbul daha önce yaptığı projelerle de dikkat çekiyor. Firma Çevre Orman Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, EPDK, Beyoğlu Belediyesi, TOKİ, Irak Merkezi Hükümeti ve Socar gibi pek çok şirketle çalışmış.