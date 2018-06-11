Millet Kıraathanesi projesi hazır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi Projesi'ni kimin yapacağı merak edilirken Sanat İstanbul isimli bir şirketin Şehir Kıraathanesi projesi dikkat çekiyor. Firmanın yetkilisi Millet Kıraathanesi projelerinin hazır olduğunu söylüyor. Millet Kıraathanesi projesini özel sektör mü yapacak sorusu akıllara geldi? Köprülerdeki gibi insan sayısı garantisi mi verilecek? Sanat İstanbul'un başkanı Erdoğan'ın kıraathane projesini ilan ettiği 7 Haziran günü projenin hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi projesi siyasette tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanenin 24 saat hizmet vereceğini, burada çay ve kek ikramı olacağını kütüphanesinde zengin kaynaklar bulunacağını belirtti. Kıraathanedeki her şey ücretsiz olacak. Muhalefet ise Millet Kıraathanesi projesine tepki göstererek Türkiye'nin ihtiyaçlarının farklı olduğunu dile getiriyor.

Peki ya bu millet kıraathanelerini kim yapacak? Projenin detayları henüz belli değil. Fakat İstanbul'da hizmet veren Sanat İstanbul isimli şirketin internet sitesinde Şehir Kıraathanesi isimli bir proje bulunuyor. Proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği Millet Kıraathanesi'ne çok benziyor.

Sanat İstanbul'un Ajans Başkanı İlyas Ertemur Cumhurbaşkanı projeyi duyurduğu 7 Haziran günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada Millet Kıraathaneleri'nin hazır olduğunu söyledi ve proje fotoğrafları paylaştı.

Sanat İstanbul daha önce yaptığı projelerle de dikkat çekiyor. Firma Çevre Orman Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, EPDK, Beyoğlu Belediyesi, TOKİ, Irak Merkezi Hükümeti ve Socar gibi pek çok şirketle çalışmış.

