Muhtarlar Endülüs’e hareket etti

Muhtarlar İspanya'ya hareket etti. Özel sponsorlar ile Endülüs'te 48 saat geçirecek muhtarlar İspanya'daki önemli tarihi eserleri gezecek. Türkiye'deki her muhtarın Endülüs'ü ziyaret etmesi için 50 kişilik kafileden 1000 tur düzenlenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bugün 5 ilden 50 muhtar bugün İspanya'ya gitti. Muhtarlar 12 Nisan Perşembe günü 13.05'te Türkiye'ye geri dönecek.

İstanbul Malaga arasındaki uçuş süresi 4 saat 19 dakika sürüyor. Muhtarlar Türkiye saati ile 12:50 civarında İspanya'da olacak. Aradaki bir saat saat farkı gözetildiğinde muhtarlar 11:50'de İspanya'da olacaklar.

Sevilla'da tarihi alanları gezecek. Masraflar özel sponsorlar vasıtası ile karşılanacak.

Muhtarların Sevilla'da görmesi muhtemel alanlar arasında şuralar var:

Elhambra Sarayı:

Plaza Espana:

Endülüs turunun değeri yaklaşık 350 euro (1750 TL)

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ, GİDİP GÖRECEĞİZ”

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon’dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde topluca poz verdi. Çoğu yurt dışına ilk kez çıkan muhtarlar heyecanlıydı. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat, 53 yaşında olduğunu, ilk defa yurt dışına çıkacağını söyledi. Polat, ” Muhtarların yurt dışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurt dışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay” dedi. Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır, Endülüs’teki Osmanlı izlerini ve eserlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederken muhtarların gezilerde elde ettiği tecrübelerini mahallelerine aktarabileceğini belirtti. Kudüs’ü de görmeyi çok istediğini anlatan Bahadır, şehircilik açısından Hollanda ve Almanya’yı da görmek istediğini kaydetti. Erzincan’dan gelen muhtar Hamza Alkan’da yurt dışına ilk kez çıkacağını ve Erzincan’a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağını söyledi. Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu ise “Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz.” diye konuştu.

“BU KESİNLİKLE BİR TURİSTİK GEZİ DEĞİLDİR”

Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise, “Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır” diye konuştu. Muhtarlar kendilerine verilen gri renkli hizmet pasaportuyla kameralara poz verirken el sallayarak yolculuklarına başladılar. Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs’ten ayrılacak.