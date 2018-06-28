Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar? Kimler dul maaşı alabilir?

5510 Sayılı Kanuna göre vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığının kimlere hangi oranda dağıtıldığı konusu en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar kalır? İşte cevabı...

Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre sigortalı iken ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı ya da gelir alırken vefat edenlerin hak sahiplerine (eş, çocuklar, anne ve baba) başvuru yapılması ve ölüm aylığı için gerekli şartların da sağlanmış olması halinde dul maaşı ya da yetim maaşı bağlanmaktadır. Peki ölen babadan dul kızına ne kadar maaş kalır? Merak ettikleriniz haberimizde…

ANNE/BABADAN YETİM MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Dul kadınlar ya da hiç evlenmemiş olan kız çocuklarının anne ya da babasının vefatı halinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alma hakları bulunmaktadır. Kız çocuğunun ölüm maaşı alabilmesi için;

– Vefat eden anne ya da babanın emekli olması gerekir. Emekli maaşının kendi adına olması gerekir. Yani diyelim ki anneniz vefat eden babanızdan dolayı aylık alıyorsa annenizden size ayrıca aylık bağlanmaz. Size babanızın aylığından hissenize düşen oranda aylık bağlanır.

– Yetim maaşı alabilmek için vefat eden kişinin emekli olması gerekmez. Eğer anne ya da babanızın ölüm tarihinde en az 900 gün SSK’sı varsa ya da en az 1800 gün Bağ-Kur’u varsa ölüm maaşından yararlanabilirsiniz.

DUL KIZA ÖLEN BABADAN NE KADAR MAAŞ KALIR?

Anne ve babasının ölümüyle beraber yetim kalan çocuklara başka maaş alacak çocuk bulunmaması ve kendisi haricinde emekli maaşı alacak kimse olmaması halinde ölüm aylığı %50 oranında bağlanır. Yani vefat eden baba 1000 TL alıyorsa, yetim kalan çocuk da tek başına emekli maaşına başvuru yaptıysa bu durumda 500 TL olarak bağlanır.

Eğer başka maaş alan çocuk varsa ya da eş de alıyorsa bu durumda ölen babadan kalan maaş için çocuğun hissesi %25 olur ve alınacak maaş 250 TL olur.

YETİM MAAŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

Eğer vefat eden kişi Bağkur’lu ya da SSK’lı ise bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapabilirsiniz. Ancak vefat eden kişi devlet memuru ise başvuru yapılacak yer:

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı-Mithatpaşa Cadddesi Sıhhıye-Ankara olacaktır.

Başvuruda istenen belgeler ise şunlardır;

– SGK emeklilik talep formu,

– Kimlik fotokopiniz,

– Eğer boşandıysanız ek olarak eşinizden ayrı yaşadığınıza dair taahhütname.

Emekli başvuru formu ve taahütnameyi en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi'nden temin edebilirsiniz.

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