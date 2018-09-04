Pazarındaki kâr saman sektörünü doğurdu

Hayvan besicilerinin ana hammaddesi konumunda bulunan saman fiyatlarındaki engellenemeyen artış, yeni bir sektör yarattı. Çukurova başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde sadece saman üretimi yapan çiftlikler ve tesisler kuruldu. Saman serbest piyasada alınıp satılırken, saman borsasının temelleri de atılmış oldu. İstanbul Kapalıçarşı’daki borsa gibi artık saman da adı tam konulmayan saman borsasında alınıp satılmaya başlandı.

AYDIN DEMİR/ SÖZCÜ

Adana Seyhan İlçesi Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir ile birlikte Çukurova'da kurulan saman çiftliklerini yerinde inceledik. Kış aylarında samanın değerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken İncefikir, saman pazarının her yıl katlanarak büyüdüğünü söyledi. Mera besiciliğinin yaygın olmamasından dolayı besiciliğin kapalı ahırlarda yapıldığını, bunun da samanı temel besin maddesi haline getirdiğini kaydeden İncefikir, samana yatırımın arttığını ifade etti. İncefikir, “Deposu ve sermayesi olan yatırımcılar samana yatırım yapmaya başladılar. Zira yaz aylarında hasat döneminde kilosu 35 kuruş olan saman, şu anda 55 kuruşa satılıyor. Şimdiden bu fiyatı yakalayan saman aralık-şubat aylarında 1.5 TL'ye kadar çıkabilir. Bunu gören yatırımcılar samana yatırım yapıyorlar” diye konuştu.

EKMEK KAPISI OLDU

Seyhan'da arazi kiralayarak saman çiftliği kuran Adıyamanlı Kuru Ailesi geçimini samandan sağlamaya başladı. Beş yıl önce Adıyaman'dan göç ederek Çukurova'ya yerleştiklerini anlatan Ahmet Kuru, 2 oğlu ve ailesi ile geçimlerini samandan sağladıklarını söyledi. Kışın samanın kilosunun 1.5 TL'ye çıkabileceğini anlatan Kuru, “Ekmeğimizi samandan sağlıyoruz” dedi.