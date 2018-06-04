Şimdi Merkez Bankası ne yapacak?

Son 15 yılın en yüksek mayıs ayı enflasyonu geldikten sonra gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Bazı uzmanlar 100 baz puan daha artış bekliyor. Kimileri ise Merkez'in bu PPK'yı pas geçeceği görüşünde.

AKP döneminde üçüncü kez olağanüstü faiz artışına giden Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu'nda da bir artırıma gitmesi muhtemel. Merkez en son politika faizini yüzde 16.50'ye çekerek GLP'yi 300 puan artırmıştı. Bugün ise yıllık 12.15'e ulaşan ve 12.64'e yükselen çekirdek enflasyon sonrası Merkez'in ne yapacağı merak ediliyor.

Reuters bugünkü piyasa haberinde ‘7 Haziran’daki PPK toplantısında TCMB’nin para politikasında bir miktar daha sıkılaştırma yapılacağına dair beklentiler söz konusu' ifadesini kullanıyor.

‘100 BAZ PUAN ARTIŞ GELEBİLİR’

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Tabii, önceden de Londra'da verilerin sinyaller çerçevesinde yukarı eğilimli bir enflasyon verisi gözleri Merkez Bankası'na çevirmiş durumda. Konut, ulaştırma gibi sektörler faiz ve kur değişkenlerinden yoğun şekilde etkileniyor ve gıdadaki yapısal sorunlar ithalat gibi geçici önlemlerle aşılmaya çalışılıyor” diye konuştu. Erkan Merkez'in 100 baz puanlık bir artışa daha gidebileceğini söylüyor.

‘FAİZ ARTIŞI FİYATLANDI’

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu da 100 baz puan artış bekleyenlerden… Kömürcüoğlu, “TCMB’nin bu haftaki toplantıda politika faizinde 100 baz puanlık faiz artışına gideceğini düşünüyoruz. Enflasyon sonrasında özellikle TL’de görülen değer kazancı ve 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş piyasalarda faiz artışının fiyatlandığına işaret ediyor” değerlendirmesini yapıyor.

AA ANALİSTİ BÜRÜMÇEKÇİ ARTIŞ BEKLEMİYOR

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi de enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret ederek, bu sonuçta gıda fiyatları enflasyonunun belirgin bir şekilde etkisinin olduğunu söyledi. Açıklanan enflasyon verisinin perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararları üzerindeki etkisine ilişkin de görüşlerini paylaşan Bürümcekçi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olağan toplantıda pas geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

‘VERİ O KADAR KÖTÜ Kİ…’

BlueBay Capital varlık yönetimi şirketinden gelişen ülkeler stratejisti Tim Ash enflasyonu yorumladığı piyasa notunda, “Veri o kadar kötü ki, piyasa olumlu algıladı. Enflasyonun yüksek gelmesinin Merkez Bankası’nın faiz artırımında elini rahatlatacağı algısı oluştu” dedi.