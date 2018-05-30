Şimşek ve Çetinkaya Londra’da ne söyledi?

Reuters'ın bildirdiğine göre Şimşek ve Çetinkaya Londra temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkedeki konuşmalarından farklı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının 'seçim üslubunda' olduğunu söylediler. Görüşmeler Bank of America Merrill Lynch'in Londra ofisinde gerçekleşti. Düzenlenen 5 görüşme sonrası bir fon yöneticisi "Faizleri tekrar artırmaya hazırlıklılar" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya dün ve önceki gün Londra’da yatırımcılarla buluştu. Buluşmaların içeriğiyle ilgili olarak Reuters haber ajansında Karin Strohecker ve Claire Milhench imzalı bir haber yayımlandı.

Toplantılara katılan yatırımcıların verdiği bilgiye göre iki yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Londra’da yatırımcılara yaptığı açıklamaların yarattığı gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iki hafta önceki yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde gelecek ayki seçimlerle birlikte ekonomi yönetiminde ağırlığını artırmayı planladığını ve yükselen enflasyonla mücadele için faizlerin düşmesi gerektiğini ifade etmişti.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SONRA TL DEĞER KAYBETMİŞTİ

Yatırımcılar, Erdoğan’ın yabancı yatırımcılara ekonomi yönetimi hakkında güven vermek için yaptığı toplantılarda yaptığı bu açıklamalara tepkilerini “inanmakta güçlük ve şok” olarak özetlemişlerdi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından TL keskin şekilde değer yitirirken geçen süre içinde TCMB 300 baz puan faiz artırmak zorunda kaldı. TCMB Pazartesi günü de para politikasında sadeleşmeye gitti.

‘VERDİKLERİ MESAJ ERDOĞAN’DAN FARKLIYDI’

Dünkü toplantıya katılan fon yöneticileri Şimşek ve Çetinkaya’nın mesajlarının TCMB’den gelen hamleler gibi yatıştırıcı olduğunu belirttiler. Toplantıya katılan adının açıklanmasını istemeyen bir fon yöneticisi, “Verdikleri mesaj geçen hafta Erdoğan’dan aldığımızdan kesinlikle daha farklıydı” dedi.

EN AZ 5 TOPLANTI

Aynı yatırımcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kararların hepsine Erdoğan’ın ya doğrudan ya da ‘bak Mehmet, TL’yi tekrar kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yap’ diyerek onay verdiğine inanmamız gerekiyor.” Fon yöneticilerinin verdiği bilgiye göre Bank of America Merrill Lynch’in Londra ofisinde dün en az beş toplantı düzenlendi. Toplantılar sakin bir ortamda geçti.

Şimşek ve Çetinkaya, yatırımcıların Erdoğan’ın önceki sert mesajları hakkındaki sorularına cumhurbaşkanının “seçim üslubunda” olduğu cevabını verdi. İki yetkili ayrıca Erdoğan’ın pragmatik olduğunu ve “yönetim içinde yapılması gerekenler konusunda bir anlayışın” var olduğunu ifade etti.

Kaynaklar ana konulardan birinin de merkez bankasının faiz çerçevesinde sadeleşme olduğunu ifade ettiler. Adının açıklanmasını istemeyen diğer bir fon yöneticisi, “Sonuç olarak faizleri yükselttiler, enflasyonda kötü bir rakam gelirse, ki merkez bankasının bir sonraki toplantısından önce geleceğini düşünüyorum, faizleri tekrar artırmaya hazırlıklılar” dedi.