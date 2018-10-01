Son dakika: Ankara’da ekmek zammı iptal

Ticaret Bakanlığı, Ankara’da tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatının azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtildiğini, ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlık tarafından uygun görüş verilmediğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarıyla ilgili kamuoyundaki bilgi kirliliklerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ekmek fiyatları, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, il veya ilçelerde esnaflar için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiği kaydedildi.

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Bu kapsamda, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulunun, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alındığı belirtilerek, “Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Dolayısıyla, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile Bakanlığımız görüşünün alınması gerekmekte, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımızca 28 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelikle, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85’inden daha az ödeme yapılamayacağı düzenlenmiş ve halihazırda 28 Eylül 2018 itibarıyla mevcut tarifede değişiklik yapılmaksızın üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış bulunmaktadır. Ekmek üreticilerine yönelik yapılan maliyet azaltıcı bu tedbire rağmen halkın temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının speküle edilerek artırılmasına dair haksız ve yetkisiz girişimler müşahede edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtildiği aktarılarak, “Ekmeğin 1 TL'nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir. Bu itibarla, ilgili hükümlerde belirtilen süreçlere riayet edilmeden veya Bakanlığımız görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup, bunlar ve belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacaktır” denildi.

İHA