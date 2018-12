Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump bugün Fed kararı öncesi attığı tweet’te “Fed'deki insanlar bir yanlış daha yapmadan bugün Wall Street Journal'da yayımlanan makaleyi umarım okurlar. Ayrıca, piyasadaki likiditeyi şu anda olduğundan daha düşük hale getirmezler. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Sadece anlamsız rakamları takip etmek yerine piyasaları hissedin. İyi şanslar!” ifadelerini kullanmıştı.

I hope the people over at the Fed will read today's Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don't let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B's. Feel the market, don't just go by meaningless numbers. Good luck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018