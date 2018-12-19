Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın baskılarına rağmen ABD Merkez Bankası Fed faizleri 0.25 puan artırarak 2.25-2.50 aralığına çekti. Fed 2019 yılındaki faiz artış beklentilerini üçten ikiye indirdi. Faiz komitesindeki 10 üye de faizlerin artırılması yönünde oy kullandı. Dolar/TL Fed kararının ardından 5.30'un altındaki seyrini sürdürdü, başkan Powell'ın basın toplantısı sırasında 5.30'u aştı. Ardından dalgalı bir seyir izledi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla birlikte Dolar/TL bugün 5.30'un altına inmişti. Fed başkanı Powell faizi artırma kararına ilişkin olarak Trump'a "Hiçbir şey Fed'i yapılmasının doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmaktan alıkoyamaz" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Fed kararı öncesi attığı tweet’te “Fed'deki insanlar bir yanlış daha yapmadan bugün Wall Street Journal'da yayımlanan makaleyi umarım okurlar. Ayrıca, piyasadaki likiditeyi şu anda olduğundan daha düşük hale getirmezler. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Sadece anlamsız rakamları takip etmek yerine piyasaları hissedin. İyi şanslar!” ifadelerini kullanmıştı.

I hope the people over at the Fed will read today's Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don't let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B's. Feel the market, don't just go by meaningless numbers. Good luck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018

Fed’in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) raporunun detaylarına inildiğinde şunlar göze çarpıyor:

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini aşağı çekti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Fed’in açıkladığı ‘Ekonomik Projeksiyon’ raporuna göre, 2018 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a indi. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2,5’ten 2,3’e indirirken, 2020 beklentisini yüzde 2,0, 2021 beklentisini yüzde 1,8 olarak kaldı. Uzun dönem beklentisini yüzde 1,8’den yüzde 1,9’a çıktı. Banka’nın bu yıl için işsizlik oranı tahmini yüzde 3,7, 2019 beklentisi yüzde 3,5 olarak kalırken, 2020 için beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya 2021 beklentisi yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e çıkarıldı. Uzun dönem tahmini yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e indi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Bankanın PCE enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a, gelecek yıl için yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a çekilirken, 2020 ve 2021 tahmini yüzde 2,1, uzun dönem tahmini yüzde 2,0 olarak kaldı.

Çekirdek PCE için tahmin bu yıl için yüzde 2,0’den yüzde 1,9’a, gelecek yıl, 2020 ve 2021 için yüzde 2,1’ten yüzde 2,0’a çekildi. Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4 olarak bırakırken, gelecek yıl için yüzde 3,1 olan tahmini yüzde 2,9’a, 2020 ve 2021 için yüzde 3,4 olan tahmini yüzde 3,1’e ve uzun dönem için yüzde 3,4 olan tahmini yüzde 2,87’e çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell faizlerin açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

2018’de büyüme biraz yavaşladı. 2019 iki faiz artırımına izin verecek gibi gözüküyor.

Önümüzdeki yıl da ABD ekonomisinin iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz.

Enflasyonun hedeften biraz düşük geliyor olması Fed’e sabırlı olması için alan veriyor.

Hiçbir şey Fed’i yapılmasının doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmaktan alıkoyamaz.