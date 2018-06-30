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S&P, Türkiye’nin ‘Ulusal Ölçüm Notu’nu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

android-time 10:01 30 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
S&P, Türkiye’nin ‘Ulusal Ölçüm Notu’nu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun dönem “Ulusal Ölçüm Notu”nun (National Scale Ratings) “trAA” seviyesinden “trAAA” seviyesine, kısa dönem “Ulusal Ölçüm Notu”nun da “trA-1” seviyesinden “trA-1+” seviyesine yükseltildiği belirtildi.

İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P’nin “Ulusal Ölçüm Notu”, bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor.

Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılmıyor.

AA

Son güncelleme: android-time 10:0230.06.2018
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