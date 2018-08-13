Dolar kuru için önlem: SWAP nedir? Döviz piyasasında SWAP işlemlerine düzenleme geldi!

Dolar günün gündeminden düşmüyor ve yapılan açıklamalarla çeşitli terimler hayatımıza giriyor: SWAP ne demek? Bankacılıkta teknik bir terim olan SWAP’ın ne olduğu ilgi konusu oldu. Döviz piyasasında swap işlemleri ne anlama geliyor sorusunu birçok vatandaş merakla araştırıyor. Swap işlemleri hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı kararın detayları ve SWAP nedir sorusunun cevabı...

Dolar kuru ile ilgili gelişmelerle birlikte çeşitli terimler de merakla araştırılıyor. SWAP nedir? Son gelişmelerle gündemde ilk sıralara yükselen SWAP işlemlerine dair detaylar şu şekilde… Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir.

SWAP NEDİR?

Swap, tarafların faizi ya da döviz cinsini değiştirmek suretiyle yaptıkları takas sözleşmesidir. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri sözleşmeye swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor. Kur Swap’ında taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli bir döviz tutarını değiştirirler ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez. Çapraz döviz swapında, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilmektedir.

BDDK’DAN SWAP DÜZENLEMESİ GELDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.”