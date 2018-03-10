Taşerona ilginç sorular

Taşeron işçilerin kadroya alınması için açılan sınavda adaylara, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin karakterleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç torunu olduğu, Adalet Bakanının ismi gibi sorular yöneltildi. TBMM ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’ndeki taşeron işçiler için yapılan sınavdaki sorular, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok tarafından TBMM gündemine getirildi.

Altıok, TBMM'de kadro almak isteyen işçiler için yapılan sözlü mülakatta “Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?”, “Cumhurbaşkanımız nerelidir?”, “Cumhurbaşkanımız kaç yaşındadır?” gibi sorulara yer verildiğini savundu. Altıok, görüştüğü adayların kendisine soruların meslekleriyle ilgisi olmadığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu belirtti.

8 Mart'ta Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nin yaptığı sınavda ise bazı adaylara “İsminde kaç harf var ?'' diye soruldu.

DİZİ KARAKTERLERİ DE VAR

Bazı adaylara da, “Konya Müftüsü'nün adı”, “Tebbet Suresi'nin anlamı” ile “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin karakterleri'' gibi sorular yöneltildi. Altıok, iki kurumdaki mülakat sınavını TBMM gündemine taşıdı, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Çalışılan ve kadroya geçilmek istenilen mesleklerle ilgisi olmayan soruların işçilere sorulduğu iddiaları doğru mudur? Bunun gerekçeleri nelerdir? Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı iddia edilen mülakat sorularında Atatürk devrimlerinden önce, Tayyip Erdoğan'la ilgili sorular sorulmuş mudur? Adaylara yöneltilen bu tip sorular, adayların yaşam tarzı ve inançları doğrultusunda tercih edilerek yerleştirileceği anlamı doğurup, adayların iktidarın istediği profillere uygun olan ve olmayan olarak ayrılmasına ve fişlenmesine yol açmayacak mıdır?” dedi.

Bu soruları bilen kadroya girdi

– Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?

– Cumhurbaşkanımız nerelidir?

– Cumhurbaşkanı kaç yaşında?

– İslam'ın kaç şartı vardır?

– Kuran'ı Kerim'in ilk suresi nedir?

– Osmanlı padişahlarını sayın

– İsminde kaç harf var ?

– Konya Müftüsü'nün adı nedir?

– Tebbet Suresi'nin anlamı?

– Bosna Hersek Cumhurbaşkanının adı nedir?

– Afrin harekatı komutanlarının isimlerini sayabilir misiniz?

– Ertuğrul Gazi'nin anne ve babasının adları nedir?

– ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizinin karakterleri kimlerdir?