Timur: Hedefimiz 2 milyar lira

Nef Grubu Başkanı Erden Timur, alternatif satış kanallarıyla yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 52 artırdıklarını belirterek, “Ciromuz 1.1 milyar lirayı aştı. Hedefimiz 2 milyar lirayı yakalamak” dedi.

Nef olarak, rekorlarla geçen 2017 yılının ardından 2018'e de çok hızlı başladıklarını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Özellikle alternatif satış kanallarımız üzerinden yakaladığımızbüyümeyle, satışlarımızı ilk yarıda yüzde 50'nin üzerinde artırmayı başardık. 18 Temmuz itibarıyla toplam ciromuz 1.1 milyar TL'yi aştı. Bu başarı, gayrimenkul sektöründe bir ilk olan ve JCR tarafından bize verilen A+ kredi notunun da en büyük dayanağı. Hedefimiz geçen yılın toplamında ulaştığımız 1.5 milyar TL'lik ciroyu, bu yılsonunda 2 milyar TL üzerine çıkarmak” dedi.

ALTERNATİF SATIŞ YÜZDE 50

Nef'in, lokasyon, fiyat, hedef kitle ve projede kullanılan malzemelerle, lüks segmenti hedefleyen yeni bakış açısı ‘'Reserve'' projelerini tanıtan Erden Timur, 2018'in ilk 6 aylık mali verilerini de gazetecilerle paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışlarının yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre neredeyse aynı seviyede gerçekleştiğini hatırlatan Timur, Nef'teki başarının altında yatan en büyük nedenin alternatif satış kanalları olduğunun altını çizdi. Timur şöyle devam etti: “Satış kanallarını iki şekilde değerlendiriyoruz. İlk olarak müşterinin satış ofisine geldiği ve sonra alım yaptığı geleneksel satış kanalı. İkincisi ise kurumsal işbirliklerini, Anadolu'daki bayi yapılanmasını ve yabancıya satış gibi tüm unsurları kapsayan alternatif satış kanalları. Bizim geçen yıl yüzde 7 olan alternatif satış kanallı satışımız ilk yarıda yüzde 48'i buldu. Hatta temmuzun ilk haftasında yüzde 50'yi aştık.”

MÜŞTERİ DAHA SEÇİCİ

Tüketici alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Erden Timur, “Eskiden konut almadan önce 3 proje geziliyordu, şimdi 9'a yükseldi. Yani insanlar artık ince eleyip sık dokuyor” dedi.

LÜKSE SINIF ATLATAN PROJE

Tüm dünyada giderek yükselen lüks yaşam trendi, Türkiye'de Nef ile Bodrum ve İstanbul'da hayat buluyor.

Nef, lokasyon, fiyat, hedef kitle ve projede kullanılan malzemelerle, lüks segmenti hedefleyen yeni bir bakış açısı sunuyor. Nef Yalıkavak, Nef Gölköy ve Nef Kandilli'yi; Nef Reserve bakış açısı ile geliştirdiklerini söyleyen Timur, “Amaç Reserve projelerimizde lüksü ulaşılabilir kılıp, Nef müşterilerine sunmak” dedi.

Nef Yalıkavak'ı prestij projesi olarak gördüklerini ifade eden Erden Timur, “Lansmana çıkmadan projenin yüzde 60'ını sattık” diye konuştu.

Nef Reserve'in ikinci projesi Gölköy'de hayata geçiyor. 50 bin metrekarede hiç ağaç kesilmeden şekillenen projenin metrekare fiyatı 6 bin Euro.