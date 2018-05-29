Türk Eximbank da yurt dışı seferinde

Türkiye yurt dışında dolar seferinde...Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, 29 Mayıs-1 Haziran döneminde Avrupa'nın Zürih, Frankfurt ve Amsterdam şehirlerindeki önde gelen 13 yatırımcı kuruluşla görüşme yapacak.Türk Eximbank, ABD ve Uzak Doğu'nun ardından Avrupa'da da yatırımcı ve finansal kuruluşlarla görüşmeler yapıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da yatırımcılarla görüşmek için dün ve bugün Londra'da...

Türkiye uluslararası yatırımcılara piyasa koşullarını anlatmaya çalışıyor. Yabancıların çıkış yaptığı Türkiye’ye yatırımcıları geri çekmek amacıyla ihracatçılara destek için kurulan kamu kuruluşu Türk Eximbank da bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı borçlanma faaliyetleri kapsamında ABD ve Uzak Doğu’da bir dizi yatırımcı görüşmeleri düzenledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da uluslararası yatırımcılarla görüşmek için dün ve bugün Londra’daydı.

Banka, şimdi de Avrupa piyasalarından fon sağlamak amacıyla yatırımcı ve finansal kuruluşlarla görüşmeler (non-deal roadshow) yapmak üzere Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyetle ING Bank’ın organize ettiği bir dizi toplantı gerçekleştiriyor.

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13 YATIRIMCI KURULUŞLA GÖRÜŞECEKLER

Bu kapsamda, 29 Mayıs-1 Haziran döneminde Zürih, Frankfurt ve Amsterdam şehirlerindeki önde gelen varlık yönetim, sigorta ve hedge fonu şirketleri ile bankalar ve diğer finansal kuruluşlar olmak üzere toplam 13 yatırımcı kuruluşla görüşme yapılacak.

Söz konusu toplantılarda, geçmişte banka tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşlar ile Türk Eximbank’ın faaliyetleri ve güncel finansal bilgileri paylaşılacak.

AA